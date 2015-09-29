Smartphone-Video auf dem PC umdrehen

Mit dem Smartphone lassen sich Videos filmen. Videos sollten eigentlich im Querformat daherkommen, deshalb dreht man das Handy am besten schon vor dem Filmen ins Querformat. Ein modernes Handy sollte korrekt erkennen, in welche Richtung es gedreht wurde. Darum sollte der Film theoretisch auch auf dem PC korrekt ankommen.

Wenn die Videoabspielsoftware des PCs die tatsächliche Ausrichtung nicht eruieren kann, hat die Kamera-App des Smartphones möglicherweise vergessen, diese Information ins File zu schreiben. Aber das macht nichts. Sie bekommen das Videobild mit einem Gratisprogramm gedreht bzw. um 90° oder 180° rotiert.

Halten Sie auf Ihrem Windows-PC Ausschau nach dem Windows Movie Maker. Falls er fehlt, können Sie ihn kostenlos nachinstallieren. Er ist Teil des «Windows Live Essentials»-Pakets. Falls Sie keins der anderen Programme brauchen, haken Sie bei der Installation nur jene Option an, die den Movie Maker enthält.

Nach der Installation starten Sie den Movie Maker und ziehen den Film per Maus ins leere Thumbnail-Feld. Im Reiter Startseite finden Sie Icons, mit denen Sie den Film um 90° in die eine oder andere Richtung drehen können. Für eine Drehung um 180° (wenn es auf dem Kopf steht), greifen Sie zu zweimal 90°.