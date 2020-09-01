«Ihr Smartphone» für Windows 10 – so richten Sie den Microsoft-Dienst ein

Microsofts offizielle App für Windows 10, um Ihr Smartphone zu verwalten, heisst «Ihr Smartphone» (Your Phone). Mit «Ihr Smartphone» lassen sich auf einem mit Windows-10-Rechner Anrufe tätigen, Textnachrichten verschicken, aber auch Smartphone-Apps ausführen. Dank Assistent ist dies durchaus machbar, aber es sind ziemlich viele Schritte nötig, bis man den Dienst nutzen kann. PCtipp leitet Sie da durch.

Hinweis 1: Dies wurde mit der Windows-10-Home-Version durchgeführt. Falls Sie «Ihr Smartphone» auf einem Geschäfts-PC mit Microsoft-Firmen-Konto nutzen möchten, kann dies zu Problemen führen.

Hinweis 2: Microsoft bringt neue Funktionen für die Ihr-Smartphone-App. Künftig soll man auch vom PC Handy-Apps steuern können. Momentan funktioniert dies aber offenbar nur für ausgewählte Samsung-Geräte. Welche Geräte unterstützt werden, erfahren Sie in dieser Microsoft-Support-Webseite.