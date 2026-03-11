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Klaus Zellweger
11. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Snel: das Tachometer am Handgelenk

Die App Snel (niederländisch für «schnell») verwandelt die Apple Watch ein simples, aber plakatives Tachometer.

Snel bietet nur wenig Funktionalität, doch die Umsetzung gefällt durch ihre Eleganz

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die App Snel (niederländisch für «schnell») verwandelt die Apple Watch ein simples, aber plakatives Tachometer. Sie zeigt natürlich die aktuelle Geschwindigkeit, doch mit einem Dreh an der digitalen Krone wird auch der Verlauf der Fortbewegung als Grafik gezeigt, deren Farbe sich anpassen lässt.

Die Messung basiert rein auf dem GPS-Signal. Die App funktioniert also auch ohne Internetverbindung und es fallen keine Kosten an. Sogar auf eine iPhone-App wird verzichtet; stattdessen erfolgt der Download direkt im App Store an der Apple Watch. 

Info: Ab watchOS 10, Deutsch, kostenlos.

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