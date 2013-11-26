Snipping Tool speichert nichts mehr

Lösung: Da es mit dem Administratorkonto funktioniert, vermuten wir ein Problem mit den Zugriffsrechten.

Testen Sie es zuerst einmal so: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon des Snipping Tools und starten Sie es über den Kontextmenüeintrag Als Administrator ausführen.

Wenn es so funktioniert, dürfte das folgende Vorgehen helfen. Schliessen Sie das Snipping Tool zunächst wieder. Klicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste aufs Icon, über welches Sie das Snipping Tool normalerweise starten. Falls es eines ist, das Sie an die Taskleiste angeheftet haben, klicken Sie im kleinen Aufklappfenster erneut mit rechts aufs Snipping Tool. Jetzt sollte im Kontextmenü auch der Menüpunkt Eigenschaften erscheinen, den Sie nun anklicken.

Wechseln Sie zum Reiter Sicherheit und klicken Sie im mittleren Bereich auf Bearbeiten.