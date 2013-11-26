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Gaby Salvisberg
26. Nov 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Snipping Tool speichert nichts mehr

Problem: Seit einigen Tagen funktioniert im Windows 7 Snipping Tool das Speichern der geknipsten Ausschnitte nicht mehr. Ich kann die Screens nur noch senden. Es betrifft nur das Standardkonto, aber nicht das Administratorkonto. Wie stelle ich es an, dass ich diese auch in meinem normalen Benutzerkonto wieder speichern kann?

Verknüpfungseigenschaften Snipping Tool

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Da es mit dem Administratorkonto funktioniert, vermuten wir ein Problem mit den Zugriffsrechten.

Testen Sie es zuerst einmal so: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon des Snipping Tools und starten Sie es über den Kontextmenüeintrag Als Administrator ausführen

Wenn es so funktioniert, dürfte das folgende Vorgehen helfen. Schliessen Sie das Snipping Tool zunächst wieder. Klicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste aufs Icon, über welches Sie das Snipping Tool normalerweise starten. Falls es eines ist, das Sie an die Taskleiste angeheftet haben, klicken Sie im kleinen Aufklappfenster erneut mit rechts aufs Snipping Tool. Jetzt sollte im Kontextmenü auch der Menüpunkt Eigenschaften erscheinen, den Sie nun anklicken.

Wechseln Sie zum Reiter Sicherheit und klicken Sie im mittleren Bereich auf Bearbeiten

Verknüpfungseigenschaften Snipping Tool

 © Quelle: PCtipp.ch

Im nächsten Fenster klicken Sie Ihren Benutzernamen an und setzen die Berechtigungen auf «Vollzugriff» und «Schreiben».

Berechtigungen für Verknüpfung setzen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sollte Ihr Benutzername fehlen, klicken Sie auf Hinzufügen, tippen den Namen ein, verifizieren ihn via Namen überprüfen und geben diesem dann die entsprechenden Rechte. (PCtipp-Forum)

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