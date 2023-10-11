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Daniel Bader
11. Okt 2023

So bauen Sie Ihren Traum-PC zusammen

Schraube an Gehäuseseite wird mit Schraubenzieher entfernt

Bild 1: Entfernen Sie zunächst die beiden Gehäuseseiten des Tower-Gehäuses

 © db/pctipp.ch
Die Wärmeleitpaste unten am Kühler nicht berühren

Bild 2: An der Unterseite des Kühlers befindet sich Wärmeleitpaste. Diese also nicht berühren

 © db/pctipp.ch
Distanz-Bild CPU-Sockel auf Mainboard

Bild 3: Ziehen Sie das Hebelchen des CPU-Sockels auf dem Mainboard mit etwas Zug aus der Schlaufe, um die Plastikabdeckung zu entfernen

 © db/pctipp.ch

Bild 4: Achten Sie genau auf die Kerben und markierten Ecken von Prozessor und Sockel

 © db/pctipp.ch
Einbau des Kühlkörpers

Bild 5: Beim Einbau des Kühlkörpers ist es wichtig, die Füsse mit gleichmässigem Druck in die Fassung einzudrücken oder festzuschrauben

 © db/pctipp.ch
SSD wird in Slot geschoben und festgeschraubt

Bild 6: Die SSD wird in den Slot geschoben und festgeschraubt

 © db/pctipp.ch
RAM/Arbeitsspeicher: Kerbe dient als Ausrichtungshilfe

Bild 7a: Achten Sie beim Arbeitsspeicher auf die Kerbe unten in der Mitte; sie dient als Ausrichtungshilfe

 © db/pctipp.ch
RAM/Arbeitsspeicher: Kerbe dient als Ausrichtungshilfe

Bild 7b: Achten Sie beim Arbeitsspeicher auf die Kerbe unten in der Mitte; sie dient als Ausrichtungshilfe

 © db/pctipp.ch
Schrauben von Hand die Distanzhalter fest

Bild 8: Schrauben Sie zunächst von Hand die einzelnen Distanzhalter fest, falls dies nicht schon der Hersteller getan hat. Beachten Sie die Anleitung im Handbuch oder die Markierungen im Gehäuse

 © db/pctipp.ch
ATX-Blende vorsichtig in den Slot eindrücken

Bild 9: Bevor Sie das Motherboard einbauen, müssen Sie die ATX-Blende in den dafür vorgesehenen Slot vorsichtig eindrücken

 © db/pctipp.ch
Lüftergitter sollte nach innen zeigen

Bild 10: Das Lüftergitter des Netzteils sollte zum Innenraum zeigen

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Externes optisches Laufwerk

Das externe optische Laufwerk (ab ca. Fr. 30.–) kann per USB-Stecker angeschlossen werden

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Der Slot für die Grafikkarte und die am Gehäuse entfernten Blenden

Bild 12: Je nach Grafikkarte werden ein oder zwei Slotblenden des Gehäuses herausgenommen

 © db/pctipp.ch
24-polige Hauptstromversorgung

Bild 13: Schliessen Sie die 24-polige Hauptstromversorgung an

 © db/pctipp.ch
Ein Kabelbaum, mit Kabelbindern zusammengeschnürt

Bild 14: Ein geordneter Kabelbaum ist wichtig für die gute Belüftung des Gehäuses und der Hardware

 © db/pctipp.ch
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