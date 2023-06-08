Praxis
So bestellen Sie mit der Migros-App Lebensmittel nach Hause
Kürzlich hat die Migros darüber informiert, dass die bisherige Migros-Online-App in die Migros-App integriert wird (PCtipp berichtete). Das bedeutet, dass man jetzt die Migros-App nicht nur – wie bisher – an der bedienten Kasse, beim Self-Checkout oder mit subitoGo benutzen kann, sondern neu auch für Onlineeinkäufe samt Heimlieferung. Auch Aktionen-Infos und die digitalen Coupons sind weiterhin verfügbar. Im Unterschied zu den Filialen kann man online auch Wein oder Bier bestellen.
Die Migros-App (Migros Einkaufen & Sparen) ist bei Herrn und Frau Schweizer beliebt. Laut Play Store ist sie mittlerweile (Stand Juni 2023) über 1 Million Mal heruntergeladen worden. PCtipp hat sich die aktualisierte App angeschaut, für Sie eine Übersicht erstellt und sich Lebensmittel nach Hause bestellt.
Hinweis: Für die Migros-App ist ein Migros-Konto-Login nötig. Der Mindestbestellwert liegt weiterhin bei 99 Franken. Laut Info kann man seine offenen Bestellungen in der App allerdings nicht ergänzen (nur auf migros.ch, solange die Bestellung noch nicht gepackt wurde).
Zusatztipp: Direkt nach dem Update flimmerte bei der Autorin die Android-App andauernd. Falls dies bei Ihnen ebenfalls der Fall ist, deinstallieren Sie die App und installieren sie erneut. Das hat bei uns das Problem behoben.
Die neue AppDie Migros-App (Migros Einkaufen & Sparen) ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Melden Sie sich mit Ihrem Migros-Konto an (zwingend). Neben den bisherigen Tabs Migros, Liste, Portemonnaie, subitoGo gibts ganz rechts neu die Registerkarte Bestellen.
Zuoberst können Sie nach einem Produkt suchen, darunter gibts diverse Filter-Schaltflächen (wie Früchte & Gemüse, Fisch & Fleisch etc.). Da Sie eingeloggt sind, werden Ihre Lieblingsprodukte direkt unter den Filter-Kategorien aufgelistet. Wischen Sie nach links, um mehr zu sehen.
Wenn Sie die Bestell-Funktion in der App erstmals nutzen, finden Sie unten auf der Seite einen Button, um Feedback zu geben und, noch wichtiger, eine kurze Zusammenfassung, wie die Online-Bestellung funktioniert.
Für Allergiker oder bei spezieller Ernährung: Es gibt mittlerweile bei Migros Online (d. h. auch in der App) diverse spezielle Produkte. Bei den Filtern finden sich Vegan, Glutenfrei, Vegetarisch und Laktosefrei.
Mindestbestellmenge, Lieferkosten und ZuschlägeWie bisher liegt der Mindestbestellwert bei der Migros bei 99 Franken.
Hinweis: Laut Info kann man seine offenen Bestellungen in der App nicht ergänzen (nur auf migros.ch, solange die Bestellung noch nicht gepackt wurde).
Lieferkosten
Die Kosten für die Heimlieferung werden aus den Lieferkosten (abhängig vom Warenwert der Bestellung) und dem Zuschlag zusammengesetzt. Die Details zu Zuschlägen finden Sie weiter unten.
Beispielsweise bei einem Bestellwert ab 99 Franken (Mindestbestellwert) schlagen die Lieferkosten mit Fr. 7.90 zu Buche. Ab 200 Franken wären es dann nur noch Fr. 2.90. Wer für satte 240 Franken bestellt, erhält eine Gratislieferung – jedoch nur am Mittwoch oder Donnerstag. Attraktiv tiefe Lieferkosten sehen anders aus. Es gibt noch den Lieferpass, der sich allenfalls bei sehr regelmässiger Lieferung lohnen kann.
Zuschläge
Nach eigenen Angaben hat die Logistik der Migros an manchen Tagen besonders viel zu tun, an anderen Tagen ist es ruhiger. Der orange Riese löst dies mit Zuschlägen. Zu Zeiten mit hoher Auslastung wird daher ein Zuschlag von einem Franken, zu den Zeiten mit der höchsten Auslastung gar zwei Franken verrechnet.
Hinweis: Bei Tiefkühlprodukten wird ein Depot von 20 Franken berechnet.
Bestellung abschliessen
Den Warenkorb finden Sie oben rechts. Tippen Sie auf das Info-Icon nebst Lieferung, um sich nochmals zu informieren, welche Lieferkosten definitiv auf Sie zukommen. Via Schaltfläche Zur Kasse bestellen Sie Ihre gewünschten Artikel.
Nun sehen Sie Vorschläge für den Liefertermin. Grün bedeutet ohne Zuschlag. Jene mit Blättchen-Symbol sind umweltfreundlicher. Nur tagsüber finden sich bei der Autorin Termine, auf die keine Zuschläge erhoben werden. Das ist gut für jene im Homeoffice, aber unschön für jene, die ins Büro müssen oder bei Kunden arbeiten.
Wenn Sie Ihren Termin gefunden haben, tippen Sie auf Bestätigen. Überprüfen Sie die Lieferadresse, den Liefertermin und wählen Sie die Zahlungs-Art aus. Bezahlt werden kann mit Kreditkarte, Twint oder gegen Rechnung. Schliessen Sie ab mit Jetzt kaufen.
Im Anschluss wird Ihre Lieferung oben im Tab Bestellen aufgelistet.
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