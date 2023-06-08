So bestellen Sie mit der Migros-App Lebensmittel nach Hause

Kürzlich hat die Migros darüber informiert, dass die bisherige Migros-Online-App in die Migros-App integriert wird (PCtipp berichtete). Das bedeutet, dass man jetzt die Migros-App nicht nur – wie bisher – an der bedienten Kasse, beim Self-Checkout oder mit subitoGo benutzen kann, sondern neu auch für Onlineeinkäufe samt Heimlieferung. Auch Aktionen-Infos und die digitalen Coupons sind weiterhin verfügbar. Im Unterschied zu den Filialen kann man online auch Wein oder Bier bestellen.

Die Migros-App (Migros Einkaufen & Sparen) ist bei Herrn und Frau Schweizer beliebt. Laut Play Store ist sie mittlerweile (Stand Juni 2023) über 1 Million Mal heruntergeladen worden. PCtipp hat sich die aktualisierte App angeschaut, für Sie eine Übersicht erstellt und sich Lebensmittel nach Hause bestellt.

Hinweis: Für die Migros-App ist ein Migros-Konto-Login nötig. Der Mindestbestellwert liegt weiterhin bei 99 Franken. Laut Info kann man seine offenen Bestellungen in der App allerdings nicht ergänzen (nur auf migros.ch, solange die Bestellung noch nicht gepackt wurde).

Zusatztipp: Direkt nach dem Update flimmerte bei der Autorin die Android-App andauernd. Falls dies bei Ihnen ebenfalls der Fall ist, deinstallieren Sie die App und installieren sie erneut. Das hat bei uns das Problem behoben.

Die neue App

Die Migros-App (Migros Einkaufen & Sparen) ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Melden Sie sich mit Ihrem Migros-Konto an (zwingend). Neben den bisherigen Tabsgibts ganz rechts neu die Registerkarte

Zuoberst können Sie nach einem Produkt suchen, darunter gibts diverse Filter-Schaltflächen (wie Früchte & Gemüse, Fisch & Fleisch etc.). Da Sie eingeloggt sind, werden Ihre Lieblingsprodukte direkt unter den Filter-Kategorien aufgelistet. Wischen Sie nach links, um mehr zu sehen.

Wenn Sie die Bestell-Funktion in der App erstmals nutzen, finden Sie unten auf der Seite einen Button, um Feedback zu geben und, noch wichtiger, eine kurze Zusammenfassung, wie die Online-Bestellung funktioniert.

Für Allergiker oder bei spezieller Ernährung: Es gibt mittlerweile bei Migros Online (d. h. auch in der App) diverse spezielle Produkte. Bei den Filtern finden sich Vegan, Glutenfrei, Vegetarisch und Laktosefrei.