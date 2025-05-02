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Gaby Salvisberg
2. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Minitipp

So blenden Sie Ihr Outlook-Kontingent ein

Wussten Sie, dass Sie in Outlook-/Exchange-Konten mit zwei Klicks Ihr Kontingent einblenden können?

Minitipp für Outlook- und Exchange-Konten

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wie viel Platz ist eigentlich in Ihrem Outlook- bzw. Exchange-Konto noch frei? Mit zwei Klicks sind Sie ab sofort stets auf dem Laufenden.

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Statusleiste; das ist der schmale Querbalken ganz am unteren Outlook-Fensterrand. Aktivieren Sie im Kontextmenü den Punkt Kontingentinformationen. Das ist schon alles. Ab sofort zeigt Ihnen Outlook an, wie viel Platz Ihnen auf dem Server noch zur Verfügung steht.

So einfach blenden Sie die Kontingentinformationen in Outlook ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp: Falls Sie stattdessen Thunderbird und ein IMAP-Konto benutzen, ist dieser Tipp für Sie interessant: «Entlocken Sie Ihrem Thunderbird den Füllstand des IMAP-Kontos».

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