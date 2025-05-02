So blenden Sie Ihr Outlook-Kontingent ein

Wie viel Platz ist eigentlich in Ihrem Outlook- bzw. Exchange-Konto noch frei? Mit zwei Klicks sind Sie ab sofort stets auf dem Laufenden.

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Statusleiste; das ist der schmale Querbalken ganz am unteren Outlook-Fensterrand. Aktivieren Sie im Kontextmenü den Punkt Kontingentinformationen. Das ist schon alles. Ab sofort zeigt Ihnen Outlook an, wie viel Platz Ihnen auf dem Server noch zur Verfügung steht.