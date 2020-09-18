E-Mail-Verteiler
So erstellen Sie in Outlook eine Verteilerliste
Lösung: Die Verteilerlisten heissen in Outlook Kontaktgruppen. Es gibt zwei Wege, wie Sie eine erstellen können. Entweder klicken Sie in der linken Spalte unten in der horizontalen Favoriten-Leiste aufs Kontakte-Icon, siehe Screenshot (A). Alternativ klicken Sie im Reiter Start ganz rechts auf Adressbuch (B).
Je nachdem, welchen Weg Sie eingeschlagen haben, sieht es etwas anders aus. Falls Sie oben A gewählt haben, greifen Sie direkt im Reiter Start im Bereich Neu zu Neue Kontaktgruppe (C).
Falls Sie stattdessen gemäss Variante B aufs Adressbuch geklickt haben, öffnet sich ein Fenster wie dieses. Hier geht es dann via Datei/Neuer Eintrag zu Neue Kontaktgruppe.
In beiden Fällen werden Sie in einer Ansicht wie der folgenden landen. Tippen Sie hinter Name eine Bezeichnung für Ihre Verteilerliste ein.
Via Mitglieder lassen sich hier Mitglieder hinzufügen. (PCtipp-Forum)
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