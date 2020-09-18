So erstellen Sie in Outlook eine Verteilerliste

Je nachdem, welchen Weg Sie eingeschlagen haben, sieht es etwas anders aus. Falls Sie oben A gewählt haben, greifen Sie direkt im Reiter Start im Bereich Neu zu Neue Kontaktgruppe (C).

Falls Sie stattdessen gemäss Variante B aufs Adressbuch geklickt haben, öffnet sich ein Fenster wie dieses. Hier geht es dann via Datei/Neuer Eintrag zu Neue Kontaktgruppe.