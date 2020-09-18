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Gaby Salvisberg
18. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

E-Mail-Verteiler

So erstellen Sie in Outlook eine Verteilerliste

Microsoft Outlook ist weiterhin nicht komplett selbsterklärend. Wie erstellt man zum Beispiel in Outlook 365 eine Verteilerliste?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Lösung: Die Verteilerlisten heissen in Outlook Kontaktgruppen. Es gibt zwei Wege, wie Sie eine erstellen können. Entweder klicken Sie in der linken Spalte unten in der horizontalen Favoriten-Leiste aufs Kontakte-Icon, siehe Screenshot (A). Alternativ klicken Sie im Reiter Start ganz rechts auf Adressbuch (B).

Entweder greifen Sie zu A oder B. Im Falle von A gehts nun zu C.

 © Quelle: PCtipp.ch

Je nachdem, welchen Weg Sie eingeschlagen haben, sieht es etwas anders aus. Falls Sie oben A gewählt haben, greifen Sie direkt im Reiter Start im Bereich Neu zu Neue Kontaktgruppe (C).

Falls Sie stattdessen gemäss Variante B aufs Adressbuch geklickt haben, öffnet sich ein Fenster wie dieses. Hier geht es dann via Datei/Neuer Eintrag zu Neue Kontaktgruppe.

Variante B fürs Erstellen einer Kontaktgruppe

 © Quelle: PCtipp.ch

In beiden Fällen werden Sie in einer Ansicht wie der folgenden landen. Tippen Sie hinter Name eine Bezeichnung für Ihre Verteilerliste ein.

Fügen Sie Mitglieder zu Ihrer Kontaktgruppe hinzu

 © Quelle: PCtipp.ch

Via Mitglieder lassen sich hier Mitglieder hinzufügen. (PCtipp-Forum)

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