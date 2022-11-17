Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Nov 2022
Lesedauer 6 Min.

Schweizer Bibliotheken

So funktioniert die Bücher-Ausleih-Plattform «Swisscovery»

Mitte November hat «Swisscovery» einen neuen Bestellprozess und weitere Funktionen erhalten. PCtipp erklärt, wie die Ausleih-Plattform funktioniert.

Mit «Swisscovery» finden Sie Bücher, E-Books, Zeitschriften sowie weitere Medien

© (Quelle: geralt/Pixabay (Symbolbild))

Vor fast zwei Jahren, am 7. Dezember 2020, ging «Swisscovery» online, eine gemeinsame Plattform der Schweizer Bibliotheken (PCtipp berichtete). Alle wissenschaftsrelevanten Bibliotheken haben sich dem Verbund angeschlossen. Mit an Bord sind im November 2022 490 Schweizer Bibliotheken. Hier gehts zur Bibliotheksliste. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dadurch Zugang zu über 40 Millionen Büchern und Non-Book-Material sowie zu über 3 Milliarden elektronischen Artikeln.

Update 17.11.22

Am 14. November 2022 hat «Swisscovery» ein Re-Design erhalten. Neu ist der Bestellprozess optimiert und weiterentwickelt worden. Die Bestellprozess-Details finden Sie auf der letzten Seite dieses Artikels.

Erweiterte Recherchemöglichkeiten: Ebenfalls neu sind noch mehr Bibliotheken aus dem Kanton Waadt mit ihren Beständen verzeichnet. Diese finden Sie wie alle weiteren Bestände von anderen Schweizer Hochschulen im Suchraum Swisscovery plus.

Jetzt sind mehr Bibliotheken aus dem Kanton Waadt mit Beständen verzeichnet. Deren Bestände (wie auch weitere von anderen Schweizer Hochschulen) finden Sie via Suche «Swisscovery plus»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Neuerungen gibt es auch bei den Artikelbestellungen: UZH-Angehörige profitieren bei Artikelbestellungen von Spezialkonditionen, UZH-Forschende, -Lehrbeauftragte oder -Angestellte können Zeitschriftenartikel oder einzelne Kapitel, welche lokal in den Beständen der Unibibliothek (UB) oder der Zentralbibliothek Zürich (ZB) vorhanden sind, kostenlos über einen ausgewählten Bestellweg via «Swisscovery» bestellen.

Das Recherchieren ist mit «Swisscovery» einfacher geworden. Jedes Buch oder andere Medium hat einen einzigen Eintrag im gleichen System. Wer ein Buch ausleihen möchte, sieht sofort, wo ein Medium verfügbar ist und kann es sich von zahlreichen Bibliotheken über den neuen Kurierdienst in die eigene Bibliothek liefern lassen.

Die nationale Plattform «Swisscovery» am 16.11.22

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Betrieben wird «Swisscovery» von der Swiss Library Service Platform (SLSP). Die SLSP ist eine nicht-gewinnorientierte Aktiengesellschaft, die 2015 von 15 grossen Schweizer Hochschulen und Bibliotheken ins Leben gerufen wurde. Doch bevor man «Swisscovery» zur Bücher- bzw. Mediensuche verwenden kann, gibt es ein paar kleinere Hürden zu bewältigen, damit man den Dienst nutzen kann. PCtipp erklärt Ihnen, wie es funktioniert.

(Ursprung 2021; aktualisiert am 16.11.22)

Wer kann «Swisscovery» nutzen?

Wer einen Bibliotheksausweis hat, kann sich höchstwahrscheinlich bei «Swisscovery» registrieren bzw. anmelden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wer einen Ausweis einer Bibliothek besitzt, die sich «Swisscovery» angeschlossen hat, kann diesen Dienst grundsätzlich nutzen. Beispielsweise die Zentralbibliothek Zürich nutzte früher die E-Thek und hat sich, nach einigen Verzögerungen, mittlerweile ebenfalls der gemeinsamen Plattform angeschlossen. Eine Bibliotheksliste finden Sie über diesen Link.

Update 16.11.22: Mittlerweile ist für Privatpersonen und Hochschulen ein Login via SWITCH-edu-ID Voraussetzung. Die SWITCH edu-ID ist der etablierte Standard an Schweizer Hochschulen. Institutionen können sich auch ohne anmelden.

Anmelde-Optionen auf Swisscovery

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Das Swisscovery-Login via Switch-edu-ID (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wie registriere ich mich?

Auch wenn Sie bei Ihrer Bibliothek ein Login besitzen: Alle Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bei «Swisscovery» online beim ersten Mal registrieren. Dies gilt auch für Personen, die bereits einen Bibliotheksausweis besitzen. Sie benötigen ein SWITCH-edu-ID-Konto (was eine solche ID ist, ist auf der nächsten Seite erklärt).

Alle Nutzerinnen und Nutzer müssen sich zu Beginn neu registrieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Auf swisscovery.slsp.ch finden Sie auf der rechten Seite unter Registrierung den Link zu Registrierungsplattform. Dort klicken Sie auf die Schaltfläche Registrierung starten.

Was ist eine SWITCH-edu-ID?

Die Switch-edu-ID ist ein Login für Hochschulen, Dienstanbieter rund um die Hochschul-Community sowie Benutzer. Mehr Informationen finden Sie über diesen Link.

Switch-edu-ID

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hier wählen Sie «Ohne AAI erstellen (manuelle Registrierung)»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Klicken Sie nun auf Konto erstellen, wenn Sie noch keines haben. Alternativ können Sie sich direkt anmelden. Mit AAI erstellen betrifft Organisationen, beispielsweise Hochschulen. Für Einzelpersonen gilt Ohne AAI erstellen. Klicken Sie auf Benutzerkonto erstellen und folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Sie werden eine Fehlermeldung erhalten, wenn Sie Ihrem Edu-ID-Konto keine Telefonnummer hinzugefügt haben. Mobilnummern müssen zuerst verifiziert werden. Tippen Sie die Nummer ein und klicken auf Verifizieren. Per SMS erhalten Sie einen Verifizierungscode, den Sie am PC eingeben müssen.

Fehlermeldung bei der Switch-edu-ID-Registrierung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Was sind die SLSP-Services?

Betrieben wird «Swisscovery» von der Swiss Library Service Platform (SLSP). Dabei handelt es sich um eine Dienstleisterin für Bibliotheken. Die Plattform bündelt die Informationen der rund 490 Bibliotheken und macht sie auffindbar und leicht zugänglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

Swisscovery Registrierung bei der Swiss Library Service Platform (SLSP)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Um sich bei Swisscovery anzumelden und auf Bibliotheksinhalte zuzugreifen, benötigen Sie ein SWITCH-edu-ID-Konto, mit dem Sie sich bei SLSP registrieren.

Bei unserem Versuch (Stand: 2021) lief es so: Nachdem das Switch-edu-ID-Konto erstellt war, musste die Autorin erneut auf den Link Registrierungsplattform klicken, sich erst mit der Switch-edu-ID anmelden und danach wurde man erst durch die Swisscovery-Registrierung der Swiss Library Service Platform (SLSP) geleitet. Folgen Sie dem Registrierungsassistenten.

Wie finde ich Bücher und andere Medien?

Sie haben sich nun also (endlich) registriert und sind auf der Plattform eingeloggt. Falls letzteres nicht der Fall sein sollte: Klicken Sie auf Anmelden und wählen Sie Ihre Bibliothek (z. B. ZB Zürich) und melden Sie sich mit der Switch-edu-ID nochmals an.

Sie haben sich soeben angemeldet (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Im oberen Bereich finden Sie prominent das Suchfeld. Entweder geben Sie direkt einen Buchtitel oder ein Thema, beispielsweise Informatik, ein. Mittig sehen Sie die gefundenen Bücher und Zeitschriften usw. In der linken Spalte können Sie Ihre Suchergebnisse filtern.

Sie können entweder einen Begriff ins Suchfeld eingeben, ... (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Auf der linken Seite haben Sie diverse Filtermöglichkeiten. Sie können sich z. B. nur online verfügbare Titel anzeigen lassen. Oder per Klick auf die rote Box mit durchgestrichenem Haken etwas ausschliessen. Weiter unten finden Sie Filteroptionen wie Thema, Sprache, Titel der Zeitschrift etc.

Oben finden Sie ausserdem den Button Erweiterte Suche, um die Kriterien zu definieren. Beispielsweise gibt es die Option UND, Urheber_in oder statt enthält kann ist (exakt) oder beginnt mit (nur Titel) gewählt werden.

… oder die erweiterte Suche nutzen, die gerade um den Bereich Swisscovery plus ergänzt wurde (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Tipp: Gleich unter diesem weissen Such-Filter-Fenster sehen Sie ein Pin-Symbol mit dem Text Suchanfrage speichern. Klicken Sie darauf, um sie in Ihren Favoriten zu speichern.

Wo finde ich meine Favoriten und wie füge ich Medien hinzu?

Hier finden Sie den Bereich «Meine Favoriten»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die Favoriten finden Sie ganz oben rechts beim Pin-Symbol (Meine Favoriten).

So sieht «Meine Favoriten» im November 2022 aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wenn Sie z. B. einen interessanten Artikel oder ein Buch gefunden haben, können Sie in der Detailansicht via Pin-Symbol diesen/dieses direkt zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Detailansicht eines Buches mit Pin-Schaltfläche (Favoriten, Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wie leihe ich ein Buch aus?

Update 16.11.22:

Der Bestellprozess wurde überarbeitet. Die Bestelloberfläche ist neu in zwei Bereiche unterteilt: Abholung vor Ort und Weitere Bestelloptionen.

Zu den weiteren Bestelloptionen gehört die Wahl eines anderen Abholortes oder man kann für eine zusätzliche Gebühr von 5 Franken einen Digitalisierungsauftrag erstellen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Ein Beispiel eines verfügbaren Buches in der ZB Zürich:

In unserem Beispiel werden wir ein Buch ausleihen und es vor Ort in der ZB Zürich abholen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Beim Bereich Abholung vor Ort finden Sie die Schaltfläche Ausleihe. Klicken Sie darauf.

Wir werden dieses Buch ausleihen und vor Ort abholen (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wählen Sie den Abholort aus, bei uns ist das standardmässig die ZB Zürich. Sie können noch eine Anmerkung hinzufügen. Wenn Sie zufrieden sind und dieses Buch in der gewünschten Bibliothek abholen möchten, klicken Sie auf Bestellung senden.

Nachdem die Bestellung erfolgt ist, sehen Sie eine Bestätigungsmeldung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Am Tag darauf erhielt die Redaktorin per E-Mail eine Abholeinladung.

Preise

Die Preisgestaltung von Swisscovery finden Sie hier. Eine Postzustellung physischer Medien (Wohn- oder Geschäftsadresse in der Schweiz und Liechtenstein) kostet 12 Franken pro Medium. Alternativ gibt es die Lieferung per SLSP-Courier, bei der an eine Swisscovery-angeschlossene Bibliothek geliefert wird, und zwar für 6 Franken pro Medium. Dann gibt es noch die Fernleihe (ILL), welche in der Schweiz ebenfalls 12 Franken pro Medium kostet, im Ausland 24 Franken pro Medium.

Sie können sich Medien auch kostenpflichtig liefern lassen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis 2: PCtipp hat dies nicht ausprobiert.

Preise für Mahnungen und Dokumentzustellung (Stand: 16.11.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kommentare

Web-Dienste Digitalisierung Schweiz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare