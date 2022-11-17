So funktioniert die Bücher-Ausleih-Plattform «Swisscovery»

Vor fast zwei Jahren, am 7. Dezember 2020, ging «Swisscovery» online, eine gemeinsame Plattform der Schweizer Bibliotheken (PCtipp berichtete). Alle wissenschaftsrelevanten Bibliotheken haben sich dem Verbund angeschlossen. Mit an Bord sind im November 2022 490 Schweizer Bibliotheken. Hier gehts zur Bibliotheksliste. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dadurch Zugang zu über 40 Millionen Büchern und Non-Book-Material sowie zu über 3 Milliarden elektronischen Artikeln.

Update 17.11.22

Am 14. November 2022 hat «Swisscovery» ein Re-Design erhalten. Neu ist der Bestellprozess optimiert und weiterentwickelt worden. Die Bestellprozess-Details finden Sie auf der letzten Seite dieses Artikels.

Erweiterte Recherchemöglichkeiten: Ebenfalls neu sind noch mehr Bibliotheken aus dem Kanton Waadt mit ihren Beständen verzeichnet. Diese finden Sie wie alle weiteren Bestände von anderen Schweizer Hochschulen im Suchraum Swisscovery plus.