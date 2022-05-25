So funktioniert der Microsoft Game Pass

Xbox Cloud Gaming

Mit dem Game Pass lassen sich Spiele jedoch nicht nur herunterladen, sondern auch streamen. Das heisst, die ganzen aufwendigen Grafikberechnungen finden auf den Servern von Microsoft statt; am Endgerät läuft quasi nur noch ein interaktiver Film, der auf die Eingaben am Controller reagiert. Es soll nicht verschwiegen werden, dass ein lokales Spiel besser aussieht, schneller reagiert und nicht auf eine Internet-Verbindung angewiesen ist. Dessen ungeachtet bietet Streaming im Game Pass einige Vorteile.

So wird zum Beispiel ein potenzielles Lieblingsspiel kurz angespielt, ohne zuvor 50 GB oder mehr zu laden. Ausserdem ist der Dienst nicht nur auf den aktuellen Konsolen verfügbar, sondern auch auf der älteren Xbox One X/S: Ihnen wird neues Leben eingehaucht, weil sich dank Cloud auch die neusten Grafikkracher spielen lassen. Und schliesslich sind alle Platzprobleme auf der Festplatte oder SSD gelöst.

Allerdings ist die Auflösung zurzeit auf 1080p bei 60fps begrenzt – doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie auf 4K angehoben wird. Die Full-HD-Auflösung war auf dem 4K-Fernseher mit 77 Zoll vor allem bei Schriften deutlich zu sehen, aber auf kleineren Geräten sind weniger Unterschiede auszumachen.

Auch die Verzögerung zwischen der Controller-Eingabe und der Reaktion des Spiels (Lag genannt, sprich: «Läg») ist ein heikles Thema und betrifft nicht alle Geräte gleichermassen. Auf der Xbox scheinen Lags deutlich geringer, als am iPad. Die Verzögerungen schwanken zwischen «kein Problem» und «unspielbar». Jedenfalls sind sie deutlich stärker zu spüren als zum Beispiel beim Konkurrenten GeForce Now.

Tipp: Die Cloud ist als Beta zu verstehen, wie Microsoft bei jeder Gelegenheit klarmacht. Deshalb sollten Sie in dieser Einrichtung einen Bonus sehen; hingegen ist es zum aktuellen Zeitpunkt keine gute Idee, den Game Pass nur wegen der Cloud zu abonnieren.

Spielen an der Xbox

Wie erwähnt, liegt auf der Xbox und am PC der Hauptvorteil darin, dass ein Spiel schnell angespielt werden kann, ohne zuvor Gigabytes an Daten zu laden.

Installation: Es gibt keine Installation. Öffnen Sie auf der Xbox die vorinstallierte App «Xbox Game Pass». Wenn das Cover in der Übersicht eine kleine Wolke zeigt, ist das Spiel in der Cloud vorhanden. Wählen Sie den Titel aus und ignorieren Sie die Schaltfläche Installieren; klicken Sie stattdessen rechts davon auf Spielen.