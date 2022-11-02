Ausprobiert
So funktioniert der neue Samsung Wartungsmodus
Samsung verteilt auf neueren Geräten derzeit einen Wartungsmodus, der Ihre privaten Daten schützt, während sich das Gerät zum Beispiel in einer Reparaturwerkstatt befindet (PCtipp berichtete).
Und so sieht das Einschalten des Wartungsmodus aus
Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Akku und Gerätewartung.
Scrollen Sie darin ganz nach unten, treffen Sie auf den Punkt Wartungsmodus. Tippen Sie drauf.
Tippen Sie auf Aktivieren.
Lassen Sie den Punkt Neustart ohne Protokollerstellung ausgeschaltet. Damit kann die Servicefachperson auf ein Fehlerprotokoll zugreifen. Tippen Sie auf Neu starten, startet das Gerät in den Wartungsmodus, was ungefähr zwei Minuten dauert.
Dass es sich in diesem Modus befindet, ist anschliessend anhand eines kleinen Schraubenschlüssel-Symbols oben links in der Statusleiste erkennbar.
Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie Sie den Wartungsmodus wieder deaktivieren, sobald das Gerät aus der Reparatur zurück ist.
Wartungsmodus wieder deaktivierenZum Deaktivieren des Wartungsmodus entsperren Sie Ihr Gerät mit Ihrem üblichen PIN-Code.
Oben sehen Sie das Wartungssymbol. Wischen Sie vom oberen Rand herunter, sehen Sie auch eine Meldung: «Dein Telefon ist im Wartungsmodus». Tippen Sie darauf.
Tippen Sie im Wartungsmodus-Fenster auf Beenden.
Das Gerät informiert darüber, dass das Ausschalten des Wartungsmodus ebenfalls einen Neustart erfordert. Tippen Sie auf Neu starten.
Nach dem Neustart fragt das Gerät nach Ihrem PIN-Code. Tippen Sie diesen ein, sowie auf Weiter, ist das Gerät wieder im normalen Modus.
Schade natürlich: Falls das Gerät einen Defekt aufweist, der es unbedienbar macht, werden Sie es auch nicht in den Wartungsmodus versetzen können. Da müssten Sie der Reparaturwerkstätte einfach vertrauen.
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