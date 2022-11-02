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Gaby Salvisberg
2. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Ausprobiert

So funktioniert der neue Samsung Wartungsmodus

Samsung ist dabei, einen speziellen Wartungsmodus auszurollen. Auf unserem Testgerät haben wir ihn schon entdeckt.
© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Samsung verteilt auf neueren Geräten derzeit einen Wartungsmodus, der Ihre privaten Daten schützt, während sich das Gerät zum Beispiel in einer Reparaturwerkstatt befindet (PCtipp berichtete).

Und so sieht das Einschalten des Wartungsmodus aus

Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie darin zu Akku und Gerätewartung.

Den Punkt Akku und Gerätewartung finden Sie in den Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Scrollen Sie darin ganz nach unten, treffen Sie auf den Punkt Wartungsmodus. Tippen Sie drauf.

Ganz unten entdecken wir auf unserem S22 Ultra den Punkt Wartungsmodus

 © Quelle: PCtipp.ch

Tippen Sie auf Aktivieren.

Hier aktivieren Sie den Wartungsmodus

 © Quelle: PCtipp.ch

Lassen Sie den Punkt Neustart ohne Protokollerstellung ausgeschaltet. Damit kann die Servicefachperson auf ein Fehlerprotokoll zugreifen. Tippen Sie auf Neu starten, startet das Gerät in den Wartungsmodus, was ungefähr zwei Minuten dauert.

Tippen Sie auf «Neu starten», startet das Gerät neu und befindet sich damit im Wartungsmodus.

 © Quelle: PCtipp.ch

Dass es sich in diesem Modus befindet, ist anschliessend anhand eines kleinen Schraubenschlüssel-Symbols oben links in der Statusleiste erkennbar.

Das Schraubenschlüssel-Symbol signalisiert, dass sich das Gerät im Wartungsmodus befindet

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie Sie den Wartungsmodus wieder deaktivieren, sobald das Gerät aus der Reparatur zurück ist.

Wartungsmodus wieder deaktivieren

Zum Deaktivieren des Wartungsmodus entsperren Sie Ihr Gerät mit Ihrem üblichen PIN-Code.

Oben sehen Sie das Wartungssymbol. Wischen Sie vom oberen Rand herunter, sehen Sie auch eine Meldung: «Dein Telefon ist im Wartungsmodus». Tippen Sie darauf.

Tippen Sie auf die Meldung

 © Quelle: PCtipp.ch

Tippen Sie im Wartungsmodus-Fenster auf Beenden.

Durch Tippen auf Beenden leiten Sie das Ausschalten des Wartungsmodus ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Gerät informiert darüber, dass das Ausschalten des Wartungsmodus ebenfalls einen Neustart erfordert. Tippen Sie auf Neu starten.

Tippen Sie auf Neu starten

 © Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Neustart fragt das Gerät nach Ihrem PIN-Code. Tippen Sie diesen ein, sowie auf Weiter, ist das Gerät wieder im normalen Modus.

Tippen Sie den PIN-Code ein und tippen Sie auf Weiter

 © Quelle: PCtipp.ch

Schade natürlich: Falls das Gerät einen Defekt aufweist, der es unbedienbar macht, werden Sie es auch nicht in den Wartungsmodus versetzen können. Da müssten Sie der Reparaturwerkstätte einfach vertrauen.

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