So funktioniert der neue Samsung Wartungsmodus

Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie Sie den Wartungsmodus wieder deaktivieren, sobald das Gerät aus der Reparatur zurück ist.

Wartungsmodus wieder deaktivieren

Zum Deaktivieren des Wartungsmodus entsperren Sie Ihr Gerät mit Ihrem üblichen PIN-Code.

Oben sehen Sie das Wartungssymbol. Wischen Sie vom oberen Rand herunter, sehen Sie auch eine Meldung: «Dein Telefon ist im Wartungsmodus». Tippen Sie darauf.