So funktioniert die Windows-Suche besser

Die Taskleiste enthält üblicherweise eine Explorer-Verknüpfung. Häufig genutzte Ordner heften Sie dort bequem an. Ist einer Ihrer bevorzugten Ordner im Explorer geöffnet, schnappen Sie sich in der Adresszeile das gelbe Ordner-Icon vor dem Ordnernamen und ziehen Sie es aufs Explorer-Symbol in der Task­leiste. Schon offeriert der Explorer ein Anheften an Explorer. Damit werden Verknüpfungen auf dem Desktop überflüssig. Sie können auf diese Weise nicht nur Ordner anheften, sondern auch Suchresultate!

Führen Sie im Explorer eine Suche durch, etwa nach PNG-Bildern, die den Begriff thunderbird enthalten: *thunderbird*.png (mehr zum Joker-Sternchen später). Brauchen Sie genau diese Suche immer wieder – und zwar mit jeweils aktualisiertem Resultat, wenn neue Dateien eingetroffen sind? Ziehen Sie das Icon des Suchresultats aus der Adresszeile und heften Sie es am Explorer-Icon an. Per Rechtsklick aufs Explorer-Icon in der Task­leiste können Sie ab sofort die angeheftete Suche mit dem blauen Icon erneut durchführen, Bild 3.

Gewöhnen Sie sich ein gutes Konzept für Dateinamen an. Etwas wie Foto Büsi.jpg oder Rechnung.pdf ist nicht ideal. Die Autorin verpasst zum Beispiel ihren Dateinamen meist das Datum im Format JJJJMMTT, gefolgt von den wichtigsten Stichworten. Bei den erwähnten Beispielen könnten es 20200530SchnurrliGartenMaus.jpg und 20200629RechnungZahnarztDH.pdf sein. Gerade bei Bildern, die Sie nicht nach Inhalt durchsuchen können, ist das hilfreich.

Die kürzlichen Files

Haben Sie kürzlich eine Datei falsch abgelegt? Hier hilft dies: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie shell:recent ein (ohne Leer­zeichen) und drücken Sie Enter. Es öffnet sich der Ordner mit Verknüpfungen zu zuletzt geöffneten Dateien. Vielleicht finden Sie da Ihre Datei wieder. Heften Sie den Ordner via Rechtsklick an den Schnellzugriff an.

Tipps für die Suchpraxis

Die Suche lässt sich grundsätzlich an zweierlei Stellen durchführen – im Startmenü und im Datei-Explorer. Es gibt da ein paar Unterschiede. Lesen Sie folgend die Tipps für die Suche und die Einstellungen.

Für die Suche im Startmenü klicken Sie auf Start oder drücken die Windowstaste und tippen den Suchbegriff drauflos. Eine weitere Variante ist die Kombination Windowstaste+S. Allzu erfolgreich ist diese Suche jedoch oftmals nicht. Öffnen Sie Start/Einstellungen/Suche und wechseln Sie zu Windows durchsuchen. Aktivieren Sie unter Meine Dateien finden die Option Erweitert. Damit nimmt Windows weitere Ordner in den Index auf, Bild 4.