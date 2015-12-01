So gehts: Spamfilter in Thunderbird nutzen

Eigentlich sollte ja der Mailprovider bereits einen brauchbaren Spamfilter haben. Aber leider hat nicht jeder einen solchen und manchmal ist der Spamfilter des Providers so schlecht, dass man lieber auf ihn verzichtet und sich selbst darum kümmert. Die noch bessere Variante: Man verwaltet die Mails mittels Mozilla Thunderbird. Der lernt schnell, was Spam ist – und was nicht.

Standardmässig markiert Thunderbird schon einige Mails als Spam, was zunächst nicht viel nützt, da die Mails nach wie vor im Posteingang liegen. Richten Sie den Spamfilter wie folgt ein.

Öffnen Sie oben rechts im Menü mit den drei Querstrichen die Einstellungen. Wechseln Sie gegebenenfalls zu Sicherheit und darin zum Reiter Junk. Aktivieren Sie gegebenenfalls die Option «Wenn Nachrichten manuell als Junk markiert werden» und greifen Sie darunter am besten zu «Verschiebe diese in den für Junk bestimmten Ordner des Kontos». Sie sollten die Junk-Mails zumindest am Anfang noch nicht automatisch löschen lassen. Es gibt bestimmt in den ersten Wochen ein paar «false positives», also erwünschte Nachrichten, die fälschlich als Spam taxiert werden. Auch «Junk als gelesen markieren» sollten Sie am Anfang vielleicht noch nicht benutzen. Die Option «Junk-Protokoll für selbstlernenden Filter aktivieren» benötigen Sie nur, falls Sie einer häufig falsch taxierten Mail auf den Grund gehen wollen. Klicken Sie auf OK.