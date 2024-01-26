So gelingen gute Fotos mit dem Smartphone

Fotografieren ist ein Lernprozess, der nie endet. Doch meistens ist nicht die Goldmedaille das Ziel – sondern lediglich der Wunsch, die eigenen Schnappschüsse zu verbessern. Und wenn sich nach einiger Zeit die Resultate sogar von der grossen Masse abheben, dann kommt zur Freude noch der Stolz hinzu. Die nötigen Techniken sind hingegen kein Hexenwerk: Es ist schon viel erreicht, wenn man sich von klassischen Fehlgriffen und schlechten Angewohnheiten trennt. Im Folgenden lernen Sie die nützlichsten Tipps, um Ihre Smartphone-Fotos auf ein neues Niveau zu hieven.

Komposition

Auf Augenhöhe

Der Fotograf Henri Cartier-Bresson meinte einst: «Die Fotografie ist ein Handwerk. Viele wollen daraus eine Kunst machen, aber wir sind einfach Handwerker, die ihre Arbeit gut machen müssen.» Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass umwerfende Fotos oft das Resultat jahrelanger Übung sind (auch wenn glückliche Zufälle willkommen sind). Doch es gibt auch handwerkliche Techniken, die Sie sich ohne knochenharte Übung spielend leicht aneignen und die ihre Wirkung bestimmt nicht verfehlen.

Beginnen wir mit dem eingangs erwähnten Klassiker: Kinder und Haustiere sind es wert, dass man für sie auf die Knie geht. Sofort ist die Bildwirkung eine völlig andere und zeigt das Leben aus der Sicht der kleinen Mitbewohner, Bild 1.

Hunde werden vermutlich auf Sie zu gerannt kommen, wenn Sie sich am Boden ächzend in Position wälzen: In diesem Fall hilft nur eine Wiederholung der Shootings bei anderen Gelegenheiten, bis der beste Freund des Menschen das Interesse an Ihrer bodennahen Darbietung verliert.

Raster einblenden

Wer sich nur flüchtig mit der Bildkomposition auseinandersetzt, wird das Hauptmotiv instinktiv in die Mitte schieben. Dabei ist die Gefahr gross, dass die Bildwirkung nachlässt und das Sujet langweilig wirkt. Das lässt sich mit einem simplen, aber sehr effizienten Mittel vermeiden: Blenden Sie bei der Kamera-App das Drittelraster ein.

Fast alle besseren Foto-Apps kennen diese Hilfe. Beim iPhone aktivieren Sie in den Einstellungen der Kamera den Schalter Raster. Jetzt müssen Sie nur noch darauf achten, dass der wichtigste Teil des Bildes auf einem der Schnittpunkte zu liegen kommt, Bild 2. Der Horizont sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen durch die Bildmitte laufen.