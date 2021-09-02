So klappts mit dem Sound in Windows 10

Mit «Hallo, hört ihr mich?» beginnt seit einem Jahr fast jede Redaktions­sitzung via «Teams»-App am PC. Wird die Person nicht gehört, liegt es oft nur an Kleinigkeiten, die mit wenigen Klicks behebbar sind. Die Sache mit dem Sound ist unter Windows 10 verwirrender als noch unter Windows 7. Dies schon allein deswegen, weil man inzwischen Soundoptionen sowohl in den neu gestalteten Einstellungen (via Start/Einstellungen) als auch im Infobereich unten rechts und in der immer noch vorhandenen Systemsteuerung findet. Das hat die Anzahl Regler und Knöpfe zwar mindestens ver­doppelt, aber das meiste ist redundant, sprich: Ob Sie den Ausgabepegel via Infobereich, Einstellungen oder Systemsteuerungs-Element anpassen, spielt keine Rolle. Denn die tun weitgehend genau dasselbe.

Kleine Inventur

Machen Sie sich zuerst ein Bild davon, wo sich an Ihrem PC oder Notebook überall eine Lautsprecherausgabe oder ein Mikrofon bzw. Mikrofonanschluss befinden könnte. Gut nach­vollziehbar ist noch, dass am PC angestöpselte Lautsprecher und Mikrofone im Geräte-­Manager als Audio-Geräte erscheinen. Ebenso gilt das für Kopfhörer oder Headsets, die auch nichts anderes sind als kleine Lautsprecher mit allenfalls integriertem Mikrofon.

Haben Sie vielleicht via USB eine separate Webcam angeschlossen? Auch jene enthält ein Mikrofon. In Notebooks, Tablets und Con­vertibles ist im Gehäuse ein Mikrofon verbaut. Nicht zuletzt ist da noch Ihr Bildschirm. Ist er via HDMI oder DisplayPort angeschlossen, taugt er oft ebenfalls als Soundausgabe, sofern er über eigene Lautsprecher verfügt; da ist es nicht einmal nötig, eigens noch Audiokabel zwischen PC und Monitor zu legen.

Via Start und Eintippen von Geräte finden Sie den Geräte-Manager. Öffnen Sie ihn und klappen Sie die meist obersten Zweige Audio, Video und Gamecontroller sowie Audioeingänge und -ausgänge auf, Bild 1.