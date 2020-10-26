So knipsen Sie einen Bildausschnitt in einem PDF

Öffnen Sie die PDF-Datei im Foxit Reader. Zoomen Sie den betroffenen Ausschnitt darin auf die Grösse, in der das Bild später am Bildschirm dargestellt werden soll. Am besten geht das, indem Sie die Ctrl- bzw. Strg-Taste gedrückt halten und am Mausrad drehen.

Jetzt müssen Sie einfach hoffen, dass das PDF in hoher Qualität erstellt worden ist, sonst wird die Sache bei einer Darstellungsgrösse von 400% oder 600% eine ziemlich pixelige Angelegenheit.

Im Reiter Startseite finden Sie den Befehl Schnappschuss. Klicken Sie ihn an und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Rahmen; möglichst exakt das gewünschte Element umrahmend. Sobald Sie die Maustaste loslassen, zeigt der Foxit Reader mittels violettem Bereich, welchen Teil der PDF-Datei er soeben geknipst hat.