So kommen Sie zu den versteckten Telegram-Games

Falls Ihnen im Homeoffice mal langweilig wird oder den Kindern und Jugendlichen während des Homeschoolings zwischendurch die Decke auf den Kopf fällt, dann können Sie sich die Zeit zum Beispiel mit diesem nicht sehr bekannten Game-Bot innerhalb der Messenger-App Telegram vertreiben. Man kann entweder direkt mit dem Bot interagieren oder ihn aus einem der Chats heraus aufrufen.

1. Öffnen Sie z.B. eine Gruppe und tippen Sie dann «@gamee» ins Nachrichtenfeld. Verschicken Sie die Nachricht. Nun können die Gruppenteilnehmer auf den Link bei «@gamee» klicken. Der Gamee-Bot begrüsst Sie mit «Greetings human!» Tippen Sie unten auf dem Display auf Starten und folgen Sie den darauf folgenden Instruktionen, um mit dem Spielen zu beginnen.