So kopieren Sie Matrix-Formeln auch in LibreOffice Calc

Letzten Freitag lasen Sie hier einen Excel-Tipp, bei dem eine Matrix- oder Array-Formel involviert ist. Normalerweise schaue ich mir bei Excel-Tipps immer auch an, ob und wie dasselbe auch in LibreOffice Calc klappt. Diesmal konnte ich aber nicht einfach ein «Funktioniert in LibreOffice genauso» anfügen, denn ich scheiterte kläglich kurz vor der Ziellinie: beim Kopieren der Formel!

Zu Anfang sieht noch alles bestens aus. Die Formel haben wir in C2 eingefügt und mittels Ctrl+Shift+Enter als Matrix-Formel erfasst. Das Resultat entspricht dem korrekten Datum, denn das Kürzel «sal» kommt in Spalte A tatsächlich erstmals beim 1. März vor.