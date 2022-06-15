So können Sie die künftige SBB-Mobile-App ausprobieren

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB planen ein Redesign ihrer SBB-Mobile-App im Herbst 2022. Dies betrifft sowohl das Design als auch einige Funktionen, wie «Watson» berichtet. Wie üblich testen die SBB geplante Änderungen für die SBB-Mobile-App zunächst in ihrer Preview-App, einer Betaversion, in der Nutzerinnen und Nutzer freiwillig die neusten Funktionen ausprobieren und Feedback geben können. Bei den Funktionen hält sich die SBB noch bedeckt, doch laut Bericht sei einiges geplant. Bis im Herbst fliessen die Rückmeldungen der Preview-App-Nutzerschaft direkt in den Launch der SBB-Mobile-App, wie es auf Anfrage von PCtipp heisst.