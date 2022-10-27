Nostalgie
So machen Sie eine Luftbild-Zeitreise
Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) verkündet, dass man nun mit Luftbildern, die neu bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückgehen, eine Zeitreise durch die Landschafts- und Siedlungsgeschichte der Schweiz machen kann. Im Kartenviewer von geo.admin.ch finden Sie ab sofort ein flächendeckendes Luftbild der letzten 70 Jahre. Die Landschaftsveränderungen zwischen 1970 und heute können bereits seit fünf Jahren aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Mittlerweile wurde die «Zeitreise» bis in die späten 1940er Jahre zurück erweitert. Mehr dazu finden Sie über diesen Link.
So starten Sie die Orthophoto-Zeitreise:
Webviewer
- Surfen Sie auf diese Webseite.
- Überprüfen Sie, dass in der linken Menüspalte unter Dargestellte Karten die Karte SWISSIMAGINE Zeitreise angehakt ist.
- Tippen Sie oben ins Suchfeld z. B. Zürich Flughafen ein.
- Ziehen Sie oben den Regler so weit nach links wie möglich, anschliessend werden die Fotos im Zeitraffer dargestellt.
- Den Wechsel der Fotografien können Sie per Start-/Stop-Taste oben auf der Seite anhalten bzw. wieder starten.
- Weitere Beispiele sind ETHZ, Flughafen Genf, der Staudamm im Verzascatal oder Unteraargletscher.
Wie das im Zeitraffer aussieht, sehen Sie in diesem kurzen Video, das geo.admin.ch auf Twitter gepostet hat. Alternativ ist dies auch via Web Map Tiling Services (WMTS) verfügbar.
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