Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
27. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Nostalgie

So machen Sie eine Luftbild-Zeitreise

Das Geoportal des Bundes hat ein Zeitreise-Feature im Kartenviewer integriert. Beispielsweise können Sie vom Zürich Flughafen jetzt 70 Jahre zurück ein Luftbild anschauen. So funktionierts.

Zeitreise-Feeling im Kartenviewer von map.geo.admin.ch

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) verkündet, dass man nun mit Luftbildern, die neu bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückgehen, eine Zeitreise durch die Landschafts- und Siedlungsgeschichte der Schweiz machen kann. Im Kartenviewer von geo.admin.ch finden Sie ab sofort ein flächendeckendes Luftbild der letzten 70 Jahre. Die Landschaftsveränderungen zwischen 1970 und heute können bereits seit fünf Jahren aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Mittlerweile wurde die «Zeitreise» bis in die späten 1940er Jahre zurück erweitert. Mehr dazu finden Sie über diesen Link.

Zürich Flughafen im Jahr 1994

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

So starten Sie die Orthophoto-Zeitreise:

Webviewer

  1. Surfen Sie auf diese Webseite.
  2. Überprüfen Sie, dass in der linken Menüspalte unter Dargestellte Karten die Karte SWISSIMAGINE Zeitreise angehakt ist.
  3. Tippen Sie oben ins Suchfeld z. B. Zürich Flughafen ein.
  4. Ziehen Sie oben den Regler so weit nach links wie möglich, anschliessend werden die Fotos im Zeitraffer dargestellt.
  5. Den Wechsel der Fotografien können Sie per Start-/Stop-Taste oben auf der Seite anhalten bzw. wieder starten.
  6. Weitere Beispiele sind ETHZ, Flughafen Genf, der Staudamm im Verzascatal oder Unteraargletscher.

Der Verzasca-Staudamm

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wie das im Zeitraffer aussieht, sehen Sie in diesem kurzen Video, das geo.admin.ch auf Twitter gepostet hat. Alternativ ist dies auch via Web Map Tiling Services (WMTS) verfügbar.

Kommentare

Web-Dienste Schweiz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare