So machen Sie eine Luftbild-Zeitreise

Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) verkündet, dass man nun mit Luftbildern, die neu bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückgehen, eine Zeitreise durch die Landschafts- und Siedlungsgeschichte der Schweiz machen kann. Im Kartenviewer von geo.admin.ch finden Sie ab sofort ein flächendeckendes Luftbild der letzten 70 Jahre. Die Landschaftsveränderungen zwischen 1970 und heute können bereits seit fünf Jahren aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Mittlerweile wurde die «Zeitreise» bis in die späten 1940er Jahre zurück erweitert. Mehr dazu finden Sie über diesen Link.