So reinigt man den Drucker richtig | PCtipp-Workshop

Sind die Druckergebnisse trotz neuer Tinte unbrauchbar? Daniel Bader zeigt, wie man das Problem im Handumdrehen löst.

▬ Inhalt ▬▬▬

0:00 Was braucht ihr dazu?

0:45 Drucker öffnen, was ist wo?

1:10 Kosten

1:40 Wo liegt das Problem?

1:50 Das benötigt ihr (Link Reinigungsset)

2:00 Reinigung und Reparatur

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