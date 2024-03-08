8. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Workshop
So reinigt man den Drucker richtig | PCtipp-Workshop
Sind die Ausdrucke trotz neuer Tinte unbrauchbar? Dani zeigt, wie man das Problem im Handumdrehen löst.
Sind die Druckergebnisse trotz neuer Tinte unbrauchbar? Daniel Bader zeigt, wie man das Problem im Handumdrehen löst.
▬ Inhalt ▬▬▬
0:00 Was braucht ihr dazu?
0:45 Drucker öffnen, was ist wo?
1:10 Kosten
1:40 Wo liegt das Problem?
1:50 Das benötigt ihr (Link Reinigungsset)
2:00 Reinigung und Reparatur
▬ Website ▬▬▬
Unsere umfangreiche Website mit tausenden Tipps, Tricks, News, Downloads und mehr findet ihr unter https://www.pctipp.ch/
▬ Social Media ▬▬▬
Folge uns hier:
Twitter: https://twitter.com/PCtipp
Facebook: https://facebook.com/pctipp
Instagram: https://www.instagram.com/pctipp.ch
TikTok: https://www.tiktok.com/@pctipp
Kommentare