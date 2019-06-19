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Claudia Maag
19. Jun 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

So richten Sie Fitbit Pay ein

Cembra, UBS, Viseca – mehrere Banken und Kartenservices erlauben nun das mobile Bezahlen via Fitbit Pay in der Schweiz. Wir zeigen, wie Sie das einrichten.

Auch in der Schweiz können Sie mit Fitbit Pay bezahlen

© Quelle: cm/PCtipp

Mit der Fitbit-Pay-App können Sie Ihre Kredit- und Debitkarte zu bestimmten Fitbit-Geräten hinzufügen, die einen NFC-Chip verbaut haben – beispielsweise der Smartwatch Versa (mit Versa Lite funktioniert es nicht).

In der Schweiz ist sind derzeit Cembra Money Bank (Mastercard), Wirecard mit «boon.», BonusCard, Cornèrcard, Swiss Bankers (Mastercard Prepaid-Karten), Revolut, Viseca und die UBS mit an Bord (Stand: 19.06.19). Sie können mit Fitbit Pay grundsätzlich in jedem Geschäft einkaufen, in dem kontaktlose Zahlungen akzeptiert werden. 

So richten Sie Fitbit Pay ein:

  1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone (oder am Desktop) die Fitbit App und tippen im Dashboard oben neben dem Konto-Symbol auf Ihr Gerät.
  2. Tippen Sie auf die Brieftasche (Wallet).
  3. Tippen oder klicken Sie auf Kredit/Debit-Zahlung (iPass ist nur für Taiwan verfügbar), geben Sie die Kartennummer etc. ein.
  4. Geben Sie Ihre Adressinformation an oder bestätigen Sie die vorab ausgefüllte mit Weiter.
  5. Stimmen Sie den AGB zu. Nun dauert es ungefähr eine Minute, während die App die Karte herunterlädt. Sie können Ihre Bankkarte in der App per SMS verifizieren (alternativ per Anruf oder E-Mail).

  6. Tippen Sie auf Bestätigen und geben Sie den SMS-Code ein. Sie werden ausserdem gebeten, einen PIN-Code festzulegen, um die Gerätesperre zu aktivieren.
  7. Als nächstes sehen Sie in der App, dass die Karte hinzugefügt wurde. Tippen Sie auf Zur Brieftasche gehen.
  8. Gemäss Fitbit-Help-Seite können Sie bis zu sechs Karten zu der virtuellen Brieftasche hinzufügen. 
  9. Falls Ihre Karte gestohlen werden sollte, können Sie in der Fitbit-App unter Brieftasche pro Karte auf das Pfeil-Symbol klicken und eine Karte sperren lassen (oder sie entfernen).

Auch in der Schweiz können Sie mit Fitbit Pay bezahlen

 © Quelle: cm/PCtipp

Um mit Ihrer Fitbit-Smartwatch zu bezahlen, halten Sie die linke Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Falls das nicht funktioniert, wischen Sie zum Zahlungsdisplay.

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