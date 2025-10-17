So sah der PCtipp vor zehn Jahren aus

Die Non-Profit-Organisation Internet Archive ist eine gemeinnützige Bibliothek mit Millionen kostenloser Bücher, Filmen, Software, Musik, Websites und vielem mehr. Mit der Wayback Machine steht Ihnen eine Art Zeitmaschine für Webseiten zur Verfügung. Mittlerweile sind es 774 Milliarden gespeicherte Sites, die Sie durchsuchen können. Man tippt einfach ins Suchfeld die URL oder einen Begriff ein und drückt die Enter-Taste. Wählen Sie oben in der Zeitlinie das Jahr aus und unterhalb ein Datum bzw. die vorgeschlagene Uhrzeit eines Screenshots. Und schon sehen Sie, wie die PCtipp-Webseite am 20. Dezember 2012 ausgesehen hat (21. war leider nicht verfügbar). Die Wayback Machine gibts übrigens auch als App für Android und iOS.