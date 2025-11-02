So sah das Swisscom-Logo 1997 aus

Am 1. Oktober 1997 wurde aus der Telecom PTT die Swisscom. Das Firmenlogo wurde neu designt und erhielt den Schriftzug «Swisscom» statt wie bisher «Telecom» und «PTT». Die Farben änderten von schwarz (bzw. gelb)-rot auf blau-rot, um besser zwischen der Post und der neuen Swisscom unterscheiden zu können. Eine multimediale Rückschau auf 20 Jahre Swisscom (aus dem Jahr 2017) finden Sie über diesen Link.