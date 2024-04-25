25. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
So Standard-Clients für Mails & Safari ändern
Apple Mail und Safari sind in macOS voreingestellt. Wer etwas anderes will, kann das leicht ändern.
Wenn in einem Dokument ein Link angeklickt wird, dann öffnet sich dieser in den Standard-Clients von macOS: Apple Mail und Safari. Wenn Sie hingegen lieber mit Chrome oder Thunderbird arbeiten, lässt sich die Zuteilung schnell ändern.
Öffnen Sie die Einstellungen von Apple Mail und klicken Sie auf den Bereich Allgemein A. Hier wählen Sie im obersten Einblendmenü den gewünschten Client B.
Um einen alternativen Browser zu verwenden, öffnen Sie hingegen die Systemeinstellung Schreibtisch & Dock.
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