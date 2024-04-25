So Standard-Clients für Mails & Safari ändern

Wenn in einem ­Dokument ein Link angeklickt wird, dann öffnet sich dieser in den Standard-Clients von macOS: Apple Mail und ­Safari. Wenn Sie hingegen lieber mit Chrome oder Thunderbird arbeiten, lässt sich die ­Zuteilung schnell ändern.

Öffnen Sie die Einstellungen von Apple Mail und klicken Sie auf den Bereich Allgemein A. Hier wählen Sie im obersten Ein­blendmenü den gewünschten Client B.

Um einen alternativen Browser zu verwenden, ­öffnen Sie hingegen die Systemeinstellung Schreibtisch & Dock.