So stoppen Sie automatisch abspielende Videos

Viele Webseiten lassen ihre Videos automatisch abspielen. Das kann einerseits stören, andererseits auch ein Sicherheitsrisiko bedeuten. Moderne Browser beherrschen mehr oder weniger simple Methoden, um solche Videos zu deaktivieren.

Chrome

Öffnen Sie Chrome und navigieren Sie auf die Seite chrome://settings/content. Scrollen Sie ein wenig nach unten, bis zum Punkt «Plug-ins». Dort wählen Sie den Punkt «Click-to-Play» und klicken dann auf «Fertig».