So wechselt man den Internetprovider richtig

Wenn Sie nur wenige TV-Sender schauen und keine Aufnahmemöglichkeit brauchen, wäre es denkbar, dass Ihr Fernsehbedarf schon mit einem Gratiskonto beim Anbieter zattoo.com abgedeckt wird. Die meisten Sender werden damit zwar nur in normaler Qualität daherkommen, aber die SRG-Sender (SRF1 etc.) gibt es bei Zattoo auch in HD-Qualität. Zudem ist die Zattoo-App für verschiedene Plattformen wie Android TV, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, Windows 10, Xbox und für den Webbrowser erhältlich, Bild 1.

Telefonnummer zügeln und Stolperstein Mailadresse

Telefonnummer zügeln

Die Mitnahme (Nummernportierung) einer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer ist in der Schweiz zwischen allen Anbietern möglich, die selbst auch Festnetz oder Mobilfunk anbieten. Portieren Sie die Nummer rechtzeitig! Nehmen Sie mit dem neuen Anbieter Kontakt auf. Erkundigen Sie sich nach dem genauen Vorgehen und fragen Sie beim alten Anbieter nach den Fristen, die Sie einhalten müssen.

Stolperstein Mailadresse

Welche E-Mail-Adresse haben Sie? Und wie sehr liegt Ihnen daran, dass Sie diese «mitnehmen» können? Während beim Telefon-Anbieterwechsel eine Mitnahmemöglichkeit der Telefonnummer (Nummernportierung) vorgesehen ist, handhaben die Provider dies bei den Mailadressen völlig unterschiedlich. Und gerade die Mailadresse ist ein Punkt, der oft vergessen geht.

Der Grund: Anders als die Telefonnummern basieren E-Mail-Adressen auf Webbzw. Maildomains. Und diese Maildomains gehören den Providern tatsächlich selbst. So gehört «hispeed.ch» UPC, «bluewin.ch» gehört Swisscom und «sunrise.ch» gehört Sunrise. Auch wenn Sie zum Beispiel von UPC weggehen, wird jeder Mailverkehr von und an Ihre «hispeed.ch»-Adresse die Ressourcen eines Servers benutzen, der UPC gehört. Wenn der Kunde abtrünnig wird, liegt es allein im Ermessen des Ex-Providers, wie er mit dem Mailkonto des scheidenden Kunden verfahren will. Und da gibt es etwa so viele verschiedene Verfahrensweisen wie Provider.

Kunden, die beispielsweise von Swisscom weggehen, können ihre «bluewin.ch»-Adresse kostenlos mitnehmen. Hierfür müssen Sie aber vor der Kündigung Ihre Mailadresse über das Swisscom-Kundencenter «abtreten» und diese in ein separates Konto des Typs «Service Package Light» überführen (mehr dazu unter go.pctipp.ch/2115). Das ist gratis, bietet aber nur eine Mailadresse pro Konto (statt deren fünf) und nur 1 GB statt 5 GB Speicherplatz für die Mails auf dem Server.

Wer von Sunrise weggeht, wird seine Mailadresse verlieren; muss also beim neuen Anbieter oder (besser) bei einem unabhängigen eine neue erstellen. Sie können Ihre Sunrise-Mails aber noch etwa zwei bis drei Monate lang an Ihre neue Adresse weiterleiten lassen.

Wieder anders bei Green: Falls Sie einen Internetzugang bei Green.ch haben und den Zugangsanbieter wechseln wollen, können Sie Ihre Greenmail.ch-Adresse für einen Betrag von monatlich Fr. 4.90 oder jährlich Fr. 58.80 zum neuen Anbieter mitnehmen.

Diese Probleme haben Sie nicht, wenn Sie eine Mailadresse haben, die mit Ihrem Zugangsprovider nichts zu tun hat. Das kann eine Mailadresse mit der Domain gmail.com oder gmx.ch sein oder es können auch die ganzen Microsoft-Domains wie hotmail.com, outlook.com oder outlook.de sein. Bei diesen ändert sich im Falle des Wechsels des Zugangsproviders gar nichts.

Lange Rede, kurzer Sinn: Falls Sie ein wichtiges Mailkonto bei Ihrem «zukünftigen Ex-Provider» haben, klären Sie mit ihm rechtzeitig, ob und wie Sie das Konto allenfalls mitnehmen könnten.

Anschlussdose, Modem und wichtige Kleinigkeiten

Die Frage nach der Dose

Falls Sie einen Providerwechsel planen: Haben Sie überhaupt eine geeignete Anschlussdose für die Dienste jenes Providers, zu dem Sie wechseln wollen? Einmal den Mobilfunk ausser Acht gelassen, gibt es grundsätzlich drei Sorten von «Auffahrtrampen» bzw. Steckdosen, die Ihnen den Weg ins Internet ermöglichen. Das eine ist die Telefondose, an die man früher das analoge Telefon und das Einwählmodem angeschlossen hat. Das ist die Telefonkupferleitung (meist kurz als «Kupfer» bezeichnet), über die heutzutage die DSL-Angebote von zahlreichen Internetprovidern zu haben sind – meistens schweizweit. Das zweite ist die klassische «Fernsehdose» (Fachbegriff Koax), mit der Sie das TV- und Radio-Antennenkabel verbunden haben. Internet gibt es aus dieser Dose oftmals nur bei genau einem Provider, weil pro Region immer nur ein Anbieter die Hoheit über die Koax-Anschlüsse hat. In den meisten Gebieten ist es UPC (Cablecom), in manchen ist es ein kleinerer Anbieter wie Quickline.

Das dritte ist Glasfaser (Fachbegriff Fiber). Diese Dose ist standardmässig oft erst in Neubauten vorhanden, sofern die Ortschaft bzw. das Quartier schon in den Genuss eines Glasfaserausbaus gekommen ist. In älteren Häusern und Wohnungen wird sie oft nachträglich in der Nähe der Telefon- oder TV-Dose angebracht, sofern der Hauseigentümer der Liegenschaft Fiber-Zugang spendiert, Bild 2. Ob Ihr Quartier und eventuell sogar Ihre Adresse schon Glasfaser hat, finden Sie meist über ein Abfrageformular Ihres Wunschproviders heraus. Auch über die Internetadresse go.pctipp.ch/2116 kommen Sie zu einem Breitbandatlas der Schweiz mit verschiedensten Abfragemöglichkeiten.