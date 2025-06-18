Sonderzeichen wie ☰ und ⋮ herausfinden und eingeben

Es gibt nebst halbwegs üblichen Sonderzeichen auch noch Zeichen der sehr speziellen Art. Zum Beispiel die modernen Menü-Symbole mit den drei Querstrichen, die wir als «Hamburger-Menü» bezeichnen, könnte man auch direkt mit dem Symbol ☰ darstellen. Ähnlich auch das «Drei-Punkte-Menü», für welches es das Zeichen ⋮ gäbe.

Wenn Sie sich mit ähnlichen Überlegungen herumschlagen, helfen die folgenden Tipps für Windows und Linux, Word und LibreOffice – auch wenn es sich bei Ihnen vielleicht um andere Zeichen dreht.

Unicode-Nummer herausfinden

Am besten suchen Sie einen Ort, etwa eine Webseite, der das Zeichen schon enthält. Kopieren Sie es in Excel oder LibreOffice Calc in die Zelle A2. Das einzelne Zeichen muss auch tatsächlich dargestellt werden – und nicht als Kästchen oder Fragezeichen erscheinen. Wenn das geklappt hat, tippen Sie in der benachbarten Zelle (z. B. in B2) die Formel =UNICODE(A2) ein. Es erscheint eine normalerweise vierstellige Zahl. Im Unicode-Zeichensatz und in den Fonts, die Unicode unterstützen, hat jedes Zeichen einen Platz. Die Zahl ist der Dezimalwert des Unicode-Zeichens. In der nächsten Zelle (C2) fügen Sie die Formel ="+"&DEZINHEX(B2) ein. Es erscheint ein Pluszeichen und eine weitere vierstellige Zahl. Weil diese im Hex-Format steht, kann sie auch die Buchstaben A bis F enthalten. Dies ist der Hex-Wert des Sonderzeichens.