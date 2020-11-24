Sonderzeichen zum Kopieren in die Taskleiste legen

Bestimmte Sonderzeichen wären in vielen Situationen sehr nützlich, sind aber nicht überall gleichermassen einfach einfügbar. Während Sie diese etwa in Word oder Excel noch in die AutoKorrektur oder auf ein winziges aufgezeichnetes Makro legen könnten, fehlen solche Funktionen im Texteditor oder im Webbrowser. Dort haben Sie keine AutoKorrektur zur Verfügung, mit der Sie etwa die Guillemets («») oder das «nullbreite Leerzeichen» per Einzelklick kopieren und einfügen könnten, obwohl gerade Letzteres für Twitter-, Facebook- oder Reddit-User manchmal sehr nützlich wäre.

Die Autorin zeigt Ihnen nun, wie sie das Problem gelöst hat – und zwar mit Windows-Bordmitteln. Das Prinzip:

Teil 1: Für jedes der häufig benötigten Sonderzeichen erstellen Sie in einem Ordner eine winzige Batch-Datei.

Für jedes der häufig benötigten Sonderzeichen erstellen Sie in einem Ordner eine winzige Batch-Datei. Teil 2: In einem anderen Ordner versammeln Sie ausschliesslich die Verknüpfungen zu diesen Batchdateien.

In einem anderen Ordner versammeln Sie ausschliesslich die Verknüpfungen zu diesen Batchdateien. Teil 3: Diesen Verknüpfungsordner zeigen Sie in Ihrer Windows-10-Taskleiste an.

Und im Detail geht dies wie folgt.

Navigieren Sie in einen Ihrer Benutzerordner, z.B. C:\Users\IhrName\. Erstellen Sie einen neuen Ordner, den Sie z.B. Scripts nennen. Starten Sie den Notepad-Editor.

Welches Zeichen brauchen Sie? Benötigen Sie das öffnende (linke) Guillemet? Dann fügen Sie folgende zwei kleinen Codezeilen ein, die Sie hier auch gleich kopieren können: