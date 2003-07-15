Sonderzeichen suchen und ersetzen in Excel

Ja, das ist richtig. Der o.g. Artikel bezieht sich ausschliesslich auf Leerzeichen. Das Ersetzen von Sonderzeichen ist aber ebenso einfach.

Markieren Sie das zu ersetzende Sonderzeichen in der Tabelle und kopieren Sie es mit der Tastenkombination STRG+C (alternativ: CTRL+C) in die Zwischenablage.

Danach rufen Sie "Suchen und Ersetzen" auf und fügen das kopierte Sonderzeichen mit STRG+V (alternativ: CTRL+V) in das Feld "Suchen" ein. In das Feld "Ersetzen" geben Sie das Zeichen ein, durch das das Sonderzeichen ersetzt werden soll, und klicken auf "Alle ersetzen". Dann wird das Zeichen richtig erkannt und durch das neue Zeichen ersetzt.