15. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Sonderzeichen suchen und ersetzen in Excel
Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen im Excel (Artikel 22086): Hallo liebe Helpdeskler, Euer Tipp funktioniert leider nur bedingt, d.h. wenn es sich bei dem zwischen den Zeichen vorhandenen «Leerraum» auch wirklich um Leerzeichen handelt. Leider werden in Excel Sonderzeichen ebenfalls als Leerzeichen angezeigt, die Suche nach einem " " bzw. das Ersetzen funktioniert dann leider nicht.
Ja, das ist richtig. Der o.g. Artikel bezieht sich ausschliesslich auf Leerzeichen. Das Ersetzen von Sonderzeichen ist aber ebenso einfach.
Markieren Sie das zu ersetzende Sonderzeichen in der Tabelle und kopieren Sie es mit der Tastenkombination STRG+C (alternativ: CTRL+C) in die Zwischenablage.
Danach rufen Sie "Suchen und Ersetzen" auf und fügen das kopierte Sonderzeichen mit STRG+V (alternativ: CTRL+V) in das Feld "Suchen" ein. In das Feld "Ersetzen" geben Sie das Zeichen ein, durch das das Sonderzeichen ersetzt werden soll, und klicken auf "Alle ersetzen". Dann wird das Zeichen richtig erkannt und durch das neue Zeichen ersetzt.
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