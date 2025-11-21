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Klaus Zellweger
21. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Mit SongShift ganz einfach Wiedergabelisten übertragen

Ein Wechsel von einem Musikdienst zum nächsten verliert mit dieser App auf dem iPhone seinen Schrecken.
© (Quelle: Apple-Icon)

Die Streaming-Dienste für Musik sind herrlich bequem. Doch ehe man sich versieht, sitzt man in der Falle: Bei einem Wechsel stellt sich die Frage, wie die eigenen Playlists (Wiedergabelisten) transferiert werden, in denen sich so viel Herzblut angesammelt hat.

Doch dafür gibt es eine herausragende App: SongShift ermöglicht es, Musik zwischen den Plattformen zu übertragen. Melden Sie sich bei beiden Diensten an. Anschliessend werden Songs, Alben und Playlists untereinander synchronisiert. Die einzige Bedingung ist, dass bei den Diensten eine Mitgliedschaft läuft.

Bei der Übernahme werden keine Musikdateien transferiert, sondern nur die Verweise auf die Songs. Das kann sogar zu Verbesserungen führen: Wenn ein Song von Spotify zu Tidal übertragen wird, ist die Qualität je nach Song deutlich besser. Hingegen kommt es in den meisten Fällen zu kleinen Reibungsverlusten, weil nicht alle Songs von Dienst A in identischer Form auch bei Dienst B verfügbar sind. Hier hilft nur Handarbeit.

SongShift einrichten

Bild 1: In einem ersten Schritt werden die beiden Dienste miteinander verbunden

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf das Pluszeichen in der rechten oberen Ecke. Wählen Sie die beiden Dienste aus, die verbunden werden sollen. Wenn Ihr Dienst nicht zu sehen ist, tippen Sie auf die Schaltfläche Verbinden Sie einen anderen Dienst, Bild 1 A. Melden Sie sich bei beiden Diensten an und gewähren Sie SongShift den vollen Zugriff. Anschliessend legen Sie fest, welche Art von Musiksammlung übertragen werden soll B: ganze Alben, ausgewählte Songs oder natürlich die Playlists.

Im nächsten Schritt tippen Sie auf den zu übertragenden Dienst und bestimmen, was

Bild 2: Playlists lassen sich zusammenführen oder getrennt übernehmen

 © Quelle: PCtipp.ch

transferiert werden soll. Wählen Sie die gewünschten Playlists, Bild 2 A, und tippen Sie ganz rechts oben auf Confirm. Tippen Sie in der folgenden Abfrage auf den Punkt Mehrere hinzufügen B, damit die Playlists in ihrer aktuellen Form übertragen werden. Die Alternative wäre, die Playlists zu einer einzigen neuen Liste zusammenzufassen.

Überprüfen Sie die Einstellungen, Bild 3, und tippen Sie ganz unten auf die Schaltfläche Start Shifts, um die Übertragung zu starten. Doch zuerst nimmt die App einen theoretischen Abgleich vor und zeigt, welche Songs beim anderen Dienst verfügbar sind. Unstimmigkeiten werden vom Benutzer

Bild 3: Vor dem Abgleich wird gezeigt, was gleich passieren wird

 © Quelle: PCtipp.ch

pauschal abgenickt oder Song für Song kontrolliert.

Kosten und Entscheidungshilfe

SongShift lässt sich kostenlos verwenden. Mit der Pro-Version kommen weitere Funktionen hinzu, doch vor allem funktioniert der Abgleich rasend schnell. Selbst Wiedergabelisten mit tausend Songs werden in Sekunden aufbereitet – sofern der Zieldienst mithält.

SongShift kann auch als dauerhafte Einrichtung agieren, indem die Abgleiche in regelmässigen Abständen automatisch durchgeführt werden. Wenn die Playlists jedoch in einer einmaligen Aktion übertragen werden sollen, ist das einmonatige Abo die beste Wahl.

Info: Download unter go.pctipp.ch/3366, kostenlos; Pro-Version für 10 Franken monatlich, 40 Franken jährlich oder 60 Franken einmalig. Englisch, teilweise deutsch.

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