Mit SongShift ganz einfach Wiedergabelisten übertragen

Die Streaming-Dienste für Musik sind herrlich bequem. Doch ehe man sich versieht, sitzt man in der Falle: Bei einem Wechsel stellt sich die Frage, wie die eigenen Playlists (Wiedergabelisten) transferiert werden, in denen sich so viel Herzblut angesammelt hat.

Doch dafür gibt es eine herausragende App: SongShift ermöglicht es, Musik zwischen den Plattformen zu übertragen. Melden Sie sich bei beiden Diensten an. Anschliessend werden Songs, Alben und Playlists untereinander synchronisiert. Die einzige Bedingung ist, dass bei den Diensten eine Mitgliedschaft läuft.

Bei der Übernahme werden keine Musikdateien transferiert, sondern nur die Verweise auf die Songs. Das kann sogar zu Verbesserungen führen: Wenn ein Song von Spotify zu Tidal übertragen wird, ist die Qualität je nach Song deutlich besser. Hingegen kommt es in den meisten Fällen zu kleinen Reibungsverlusten, weil nicht alle Songs von Dienst A in identischer Form auch bei Dienst B verfügbar sind. Hier hilft nur Handarbeit.

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