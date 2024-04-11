«Sonoma» - Tipps für Schreibtisch-Täter

Widgets

Widgets platzieren

Als deutlich nützlicher erweisen sich die «Widgets»: dekorative Mini-Anwendungen, die sich unter macOS 14 auf dem Schreibtisch frei anordnen lassen B.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schreibtisch-Hintergrund und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Widgets bearbeiten. Jetzt werden unzählige Widgets angezeigt – sogar jene, die auf dem iPhone installiert sind. Ziehen Sie ein Widget aus der Auflistung auf den Schreibtisch, um es zu platzieren. Wenn es sich dabei zum Beispiel um das Wetter-Widget handelt, öffnet ein Klick darauf die Wetteranwendung.

Die Widgets werden halbtransparent angezeigt. Im Stage Manager leuchten sie hingegen kräftig – also wenn Sie die Finder-Fenster mit einem Klick auf die Schreibtische beiseiteschieben. Es besteht eine Abhängigkeit zur eben jener Funktion, die wir zu Beginn ausgeschaltet haben.

WidgetToggler