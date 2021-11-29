Tipps & Tricks
Sonos-Lautsprecher mit Google Home verknüpfen
Klar, smarte Sonos-Lautsprecher können Sie über die App des Herstellers steuern. Doch vielleicht möchten Sie das nicht und haben Ihr smartes Zuhause hübsch in der Google-Home-App organisiert. So fügen Sie dieser einen Sonos-Lautsprecher hinzu:
- In der geöffneten Google-Home-App tippen Sie oben links auf das Plus-Zeichen.
- Wählen Sie Gerät einrichten.
- Hier gehts zu Mit Geräten von Google kompatibel.
- Hier sehen Sie nun allfällige bereits verknüpfte Dienste und eine ganze Liste jener Dienste, die Sie hinzufügen können. Suchen Sie oben beim Lupen-Symbol nach Sonos.
- Wählen Sie den Dienst aus, lesen Sie die Pop-up-Nachricht Link your Sonos Account und tippen dann auf Link.
- Melden Sie sich mit Ihren Sonos-Konto-Logindaten an.
Hinweis: Der Sonos-Speaker muss zunächst mit Ihrem Sonos-Konto (in der Sonos-App) verbunden sein, bevor Sie diesen Skill hinzufügen können. Allenfalls müssen Sie zuerst die Sonos-App aktualisieren (Sie werden darauf hingewiesen, wenn nötig).
- Per Klick auf OK (in der Home-App) erlauben Sie Google, das Sonos-System zu steuern (lesen Sie die Berechtigungsinfos sorgfältig durch).
- Wählen Sie für den Sonos-Speaker einen Raum sowie Ihr hinterlegtes Google-Home-Zuhause aus.
- Öffnen Sie nun z.B. den Musikstreamingdienst Spotify und streamen Sie Ihre Songs wie gewohnt auf das hinzugefügte Google-Home-Gerät.
- Wenn nicht mehr gewünscht, können Sie die Verknüpfung wieder aufheben. Tippen Sie in der Home-App auf das Gerät und wählen dann Verknüpfung mit Sonos aufheben.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone, der Google-Home-App Version 2.46.1.7 und einem Sonos Roam (2021) durchgeführt.
Wie Sie den Musikstreaming-Dienst Spotify zur Sonos-Steuer-App hinzufügen, ist in diesem Tipp erklärt.
(Ursprung 2020, aktualisiert am 29.11.2021)
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