19. Okt 2023
Lesedauer 3 Min.
Smart Home
Sonos-Lautsprecher zurücksetzen – so gehts
Ob Sie nun einen Sonos-Speaker weiterverkaufen möchten oder ob er Verbindungsprobleme aufweist, so setzen Sie ihn zurück.
Manchmal kann es auch bei einem Smart-Speaker erforderlich sein, ihn zurückzusetzen. Das Vorgehen ist nicht allzu intuitiv, deshalb haben wir es hier für einige Sonos-Speaker zusammengetragen.
Für Sonos-Speaker ausser Roam, Roam SL und Move
- Entfernen Sie das Stromkabel des smarten Lautsprechers.
- Drücken Sie auf die Verbindungstaste und halten Sie diese gedrückt. Sollte das Gerät über keine Verbindungstaste verfügen, drücken Sie die Play-/Pause-Taste oder die Stumm-Taste. Während Sie die Taste gedrückt halten, schliessen Sie das Stromkabel wieder an.
Für Sonos Roam und Roam SL
- Halten Sie die Einschalttaste (Rückseite) des Sonos Roam (SL) mindestens 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Sie werden einen Ton vernehmen und die Status-LED wird ausgeschaltet.
- Halten Sie nun die Wiedergabe-/Pause-Taste gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Einschalttaste auf der Rückseite.
Für Sonos Move und Move 2
- Entfernen Sie den Sonos Move von der Ladestation.
- Halten Sie die Einschalttaste (Rückseite) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Sie werden einen Ton hören und die LED-Statusanzeige (Oberseite) wird ausgeschaltet.
- Schalten Sie den Move oder Move 2 wieder ein, indem Sie die Einschalttaste auf der Rückseite drücken oder ihn in die Ladestation stellen
- Halten Sie (während das Gerät eingeschaltet ist) je nach Modell eine der folgenden Tasten gedrückt: Move: Verbindungstaste gedrückt halten, während sich der Move einschaltet. Move 2: Bluetooth-Taste gedrückt halten, während sich der Move 2 einschaltet.
- Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis die Statusleuchte orange und weiss blinkt.
- Auch hier blinkt die LED-Anzeige grün, wenn das Gerät bereit für die Kopplung via Sonos-App ist.
(Ursprung November 2022, aktualisiert 19.10.23)
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