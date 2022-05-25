Sonos-Playlisten erstellen und Songs zur Liste hinzufügen

Mit der Sonos-App bzw. Ihrem Sonos-System können Sie nicht nur Ihre Spotify-Musik oder Sonos Radio hören. Alternativ können Sie eigene Playlisten für Sonos-Geräte erstellen. Die kostenlosen Sonos-Apps (Sonos S2) zum Herunterladen finden Sie über diesen Link.

Mobile App (Android, iOS)

Suchen Sie nach einer Künstlerin oder einem Künstler. Nachdem Sie ein Album oder einen Song auf ein Gerät ausgewählt haben, tippen Sie oben auf das Drei- Punkte-Symbol. Hier wählen Sie nun Zu Sonos-Playliste hinzufügen. Wählen Sie entweder eine bestehende Liste aus oder erstellen Sie via Drei-Punkte-Symbol eine neue.

Windows (Desktop-App)

Die Screenshots dazu finden Sie ganz oben. Hierfür wurde ein Android-11-Smartphone und die mobile Sonos-Version 14.8 (S2) verwendet.