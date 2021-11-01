Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
1. Nov 2021
Lesedauer 3 Min.

Wecki-wecki!

Sonos und Spotify als Wecker

Ein Sonos-Lautsprecher und Spotify sorgen dafür, dass Sie es halbwegs gut gelaunt aus den Federn schaffen.

Spotify macht aus einem Sonos-Lautsprecher einen massgeschneiderten Musikwecker

© (Quelle: PCtipp.ch)

Passende Musik ist einer der besseren Ansätze, um geweckt zu werden. Bei uns verwenden wir die Kombo aus einem Sonos-Lautsprecher und Spotify. Zuvor war es ein HomePod mini und Apple Musik. Der HomePod mini unterstützt jedoch keine anderen Musikdienste ausser Apple Music und ist nicht in der Lage, eine Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abzuspielen! (Man stelle sich das vor!) Und täglich grüsst das Murmeltier …

Nach unserem Wechsel zu Spotify war ein Sonos One die erste Wahl fürs Schlafzimmer; er ist zwar etwas gross geraten, aber der Klang ist für den Einsatz im Schlafzimmer fast schon übertrieben gut. Er wirkt unauffällig und der Google Assistant ist im Vergleich zu Siri verständnisvoll.

Aber vor allem kann dieser überkandidelte Wecker eine Liste nach dem Zufallsprinzip abspielen.

Die Wiedergabeliste

Zum ersten Schritt gibt es nur wenig zu sagen. Erstellen Sie in Spotify eine Wiedergabeliste mit den Songs, mit denen Sie geweckt werden möchten.

Je länger die Liste, desto eher besteht sie vor der Zeit

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp: Wenn Sie das Thema danach für eine ganze Weile beiseitelegen möchten, sollte diese Liste gut gefüllt sein, damit Sie ihrer nicht so schnell überdrüssig werden. 50 Songs sind das Minimum.

Wecker stellen

Um den Wecker zu stellen, müssen Sie sich in der Sonos-App bei Spotify anmelden. Darauf gehen wir hier nicht ein, weil Sie das vermutlich längst erledigt haben. Der Rest der Beschreibung bezieht sich auf die App Sonos S2 für iOS, die Android-Version finden Sie hier.

Tippen Sie unten rechts auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen. (1) Tippen Sie auf den Bereich System (2) und danach auf Wecker (3). Zum Schluss tippen Sie auf Weckeinstellung hinzufügen (4) und nehmen die gewünschten Einstellungen vor.

Hier geht es zum Wecker

 © Quelle: PCtipp.ch

Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste. (1) Ausserdem sollte in einem ersten Anlauf die Lautstärke nicht über 15 Prozent liegen; sonst besteht ein Restrisiko, dass der Tag mit einem Infarkt beginnt. (2) Und natürlich wählen Sie weiter unten die Option Zufällige Musikwiedergabe (3).

Die Lautstärke sollte mit Bedacht gewählt werden

 © Quelle: PCtipp.ch

Wecker stoppen

Tipp: Es ist nicht immer einfach, am Sonos One schlaftrunken den richtigen Punkt zu treffen, mit dem der Wecker ausgeschaltet wird. Deshalb nuscheln Sie bei Bedarf einfach auf das Sprachkommando: «Hey Google! Stop!»

Inhalt

Kommentare

Spotify Audio Streaming Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare