Sonos und Spotify als Wecker

Passende Musik ist einer der besseren Ansätze, um geweckt zu werden. Bei uns verwenden wir die Kombo aus einem Sonos-Lautsprecher und Spotify. Zuvor war es ein HomePod mini und Apple Musik. Der HomePod mini unterstützt jedoch keine anderen Musikdienste ausser Apple Music und ist nicht in der Lage, eine Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abzuspielen! (Man stelle sich das vor!) Und täglich grüsst das Murmeltier …

Nach unserem Wechsel zu Spotify war ein Sonos One die erste Wahl fürs Schlafzimmer; er ist zwar etwas gross geraten, aber der Klang ist für den Einsatz im Schlafzimmer fast schon übertrieben gut. Er wirkt unauffällig und der Google Assistant ist im Vergleich zu Siri verständnisvoll.

Aber vor allem kann dieser überkandidelte Wecker eine Liste nach dem Zufallsprinzip abspielen.

Die Wiedergabeliste

Zum ersten Schritt gibt es nur wenig zu sagen. Erstellen Sie in Spotify eine Wiedergabeliste mit den Songs, mit denen Sie geweckt werden möchten.