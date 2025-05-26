SOS, gut geübt

Haben ist besser als brauchen – und das gilt erst recht für den SOS-Notruf via Satellit, der sich auch im Trockenen üben lässt. Ihn unterstützen alle iPhones ab dem iPhone 14.

Der SOS-Notruf greift nur im Freien, wenn weder eine Mobil- noch eine Wi-Fi-Verbindung aufgebaut werden kann. Öffnen Sie für einen Test in den Einstellungen des iPhones den Bereich Notruf SOS und tippen Sie ganz

unten auf Demo testen. Ein Assistent führt danach durch den Prozess, ohne dass tatsächlich die Rettungskräfte aufgescheucht werden.