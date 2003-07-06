6. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
SPAM-Ordner bei GMX
Ich weiss nicht, wie ich meinen Spam-Ordner bei GMX finden oder öffnen kann. Können sie mir sagen, wie ich an den Spam-Ordner gelange und ihn bedienen kann?
Loggen Sie sich bei GMX ein und laden Sie sich die Ordnerübersicht Ihres Accounts. Dort finden Sie einen Ordner "Spamverdacht", in dem alle Ihre verdächtigen Mails gespeichert sind.
Sie können den Ordner wie jeden anderen Ordner öffnen und die Mails darin bearbeiten. Eine Anleitung dazu finden Sie ebenfalls auf GMX:
Sie können nun hier die entsprechende Aktion auswählen:
Weitere Informationen finden Sie bei GMX in der Übersicht im Bereich "Messaging" unter "STOP Spam!-Info".
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