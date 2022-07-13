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Claudia Maag
13. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

Fun

Spiel «Where is Hopper?» ausprobiert

Bei entsprechenden Englischkenntnissen ist das Text-Abenteuerspiel eine unterhaltsame Art, eine Pause bei der Arbeit zu machen.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Sammlung auf Google Arts & Culture ermöglicht nicht nur virtuelle Gänge durch Museen. Wer bei der Arbeit kurz mal den Kopf lüften muss, kann dort auch spielen. Auf der Webseite finden Sie oben das entsprechende Menü, in der mobilen App finden Sie ein Spielkonsolen-Symbol, um zum Play-Bereich zu gelangen.

Die letzte Postkarte, die Hopper Ihnen aus seinem Hotel in Barcelona geschickt hat

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Bei «Where is Hopper?» suchen die Spielerinnen und Spieler quer durch Europa einen vermissten Pinguin-Freund. Das Game ist laut Google KI-illustriert. Das Spiel dauert ungefähr 20 Minuten.

Erste Schritte: Wählen Sie «Where is Hopper?» aus und tippen bzw. klicken Sie auf die Schaltfläche Spielen sowie auf Start. Lesen Sie die Story und Sie werden Schritt für Schritt durch das Spiel geführt. Wie in den Abenteuerbüchern früher in der Schule gibt es mehrere Reaktionsoptionen, aus denen Sie auswählen können und die den Spielverlauf (leicht) beeinflussen.

PCtipp meint: Schade, dass das Spiel nur in Englisch verfügbar ist. Gewisse Sprachkenntnisse müssen vorhanden sein, um den Hintergrund und den Verlauf des Games zu verstehen. Wenn dies vorhanden ist, ist die Suche nach dem Pinguin recht unterhaltsam. Für Kinder und Teenager mit zu geringen Englischkenntnissen ist es aber nicht zu empfehlen.

Was Sie sonst mit Google Arts & Culture machen können, finden Sie in diesem Artikel heraus.

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