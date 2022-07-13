Spiel «Where is Hopper?» ausprobiert

Bei «Where is Hopper?» suchen die Spielerinnen und Spieler quer durch Europa einen vermissten Pinguin-Freund. Das Game ist laut Google KI-illustriert. Das Spiel dauert ungefähr 20 Minuten.

Erste Schritte: Wählen Sie «Where is Hopper?» aus und tippen bzw. klicken Sie auf die Schaltfläche Spielen sowie auf Start. Lesen Sie die Story und Sie werden Schritt für Schritt durch das Spiel geführt. Wie in den Abenteuerbüchern früher in der Schule gibt es mehrere Reaktionsoptionen, aus denen Sie auswählen können und die den Spielverlauf (leicht) beeinflussen.

PCtipp meint: Schade, dass das Spiel nur in Englisch verfügbar ist. Gewisse Sprachkenntnisse müssen vorhanden sein, um den Hintergrund und den Verlauf des Games zu verstehen. Wenn dies vorhanden ist, ist die Suche nach dem Pinguin recht unterhaltsam. Für Kinder und Teenager mit zu geringen Englischkenntnissen ist es aber nicht zu empfehlen.

Was Sie sonst mit Google Arts & Culture machen können, finden Sie in diesem Artikel heraus.