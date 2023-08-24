24. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.
Musikstreaming
Spotify: Details zum aktuellen Titel anzeigen lassen
Wenn Sie ein Mixtape hören und Details zu einem Lied erfahren möchten, können Sie die Infos zum aktuellen Titel anzeigen lassen. So gehts.
- Spielen Sie beispielsweise eines der von Spotify zusammengestellten Mixtapes ab.
- Wenn Sie zu einem Song, den Sie nebenbei hören, Näheres wissen möchten, z.B. von welchem Album und welchem Künstler ein Lied stammt, klicken Sie in der Desktop-Version unten auf das Icon, das wie ein Play-Button aussieht.
- Dieser heisst aktueller Titel und zeigt genau das auf der rechten Seite an.
Hinweis: Bei einem Android-13-Smartphone und der mobilen Spotify-Version 8.8.62.491 war diese Funktion noch nicht verfügbar. Hierzu wurde die Desktop-Version 1.2.18.999(...) für Windows 11 (Pro, 22H2) verwendet.
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