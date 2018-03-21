Spotify: Warum schrumpfen meine Playlists?

Eine Playlist, die dauernd die gleichen Songs spielt oder nur noch 28 statt 30 Lieder umfasst. Was ist da geschehen? Die Lösung ist ganz einfach: In der Regel hat in diesen Fällen der Künstler einen Song, ein bestimmtes Album oder auch sein ganzes Werk von Spotify zurückgezogen. Wie z.B. Jay-Z, weil er lieber für Tidal werben wollte. Spotify gibt aber nicht gerne zu, dass ihnen Künstler oder Titel abhandenkommen und informiert einfach nicht drüber. Wenn Sie aber nachvollziehen möchten, wann ein von Ihnen gespeicherter Song aus Spotify verschwunden ist, dann gibt es einen Trick.