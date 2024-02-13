Spotlight-Index neu anlegen

Doch manchmal gerät der Index durcheinander. Das zeigt sich meistens darin, dass bei einem Suchbefehl nichts gefunden wird. Das gilt nicht nur für die Spotlight-Suche, sondern auch für andere Hilfsprogramme, die sich darauf stützen.

In jedem Fall muss der Index neu angelegt werden. Öffnen Sie dazu die System­einstellung Siri & Spotlight und klicken Sie ganz rechts unten auf die Schaltfläche Spotlight-Datenschutz. Im nächsten Fenster klicken Sie auf das Pluszeichen A und fügen das gesamte Benutzerverzeichnis B hinzu. Bestätigen Sie die Warnung und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig. Der alte Index ist nun Geschichte. Öffnen Sie das Fenster erneut und entfernen Sie das Verzeichnis mit einem Klick auf das Minuszeichen. Der Index wird jetzt im Hintergrund neu angelegt, aber das kann Stunden dauern.