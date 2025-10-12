Wie spricht man das auf Englisch richtig aus?

Auch wenn viele von uns ein gehörtes oder gelesenes Englisch verstehen, fällt uns die Aussprache mancher Wörter schwer. Mir selbst ist etwa die Bedeutung von «miscellaneous» seit jeher völlig klar (heisst: «Sonstiges»), aber ich habe es meistens nur gelesen und das Wort noch nie bewusst aus dem Munde einer Britin oder eines Amerikaners gehört.

Zeit, sich das mal anzuhören! Drei kostenlose Webdienste helfen sehr dabei, solche Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Es macht Spass, mit diesen herumzuspielen.

Google

Tippen Sie das Wort einfach in die Google-Suche ein. Mit etwas Glück erscheint direkt die erste Aussprachehilfe und rechts daneben die Übersetzung. Unter dem englischen Wort entdecken Sie ein kleines Lautsprechersymbol. Klicken Sie drauf, tönt Ihnen das Wort (meistens) von einer Amerikanerin gesprochen entgegen.