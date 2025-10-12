Drei Webtipps
Wie spricht man das auf Englisch richtig aus?
Auch wenn viele von uns ein gehörtes oder gelesenes Englisch verstehen, fällt uns die Aussprache mancher Wörter schwer. Mir selbst ist etwa die Bedeutung von «miscellaneous» seit jeher völlig klar (heisst: «Sonstiges»), aber ich habe es meistens nur gelesen und das Wort noch nie bewusst aus dem Munde einer Britin oder eines Amerikaners gehört.
Zeit, sich das mal anzuhören! Drei kostenlose Webdienste helfen sehr dabei, solche Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Es macht Spass, mit diesen herumzuspielen.
Tippen Sie das Wort einfach in die Google-Suche ein. Mit etwas Glück erscheint direkt die erste Aussprachehilfe und rechts daneben die Übersetzung. Unter dem englischen Wort entdecken Sie ein kleines Lautsprechersymbol. Klicken Sie drauf, tönt Ihnen das Wort (meistens) von einer Amerikanerin gesprochen entgegen.
Manchmal erscheint danach ein Symbol Aussprache lernen. Nach dem Klick auf dieses oder wenn Sie direkt z.B. nach miscellaneous Aussprache gesucht haben, erscheint ein erweitertes Aussprache-Element. Hier lässt sich nun umschalten zwischen amerikanischem und britischem Englisch. Sie finden hier sogar den Schalter Langsamer für besonders knifflige Wörter.
Dict.leo.orgEines der ältesten Wörterbücher im Web bietet die Aussprachefunktion ebenfalls an. Suchen Sie auf dict.leo.org einmal nach einem englischen Wort oder nach dessen deutscher Version. Neben den Wörtern sehen Sie kleine Abspielsymbole in Form von Dreiecken. Der Klick darauf lässt das Wort ertönen. Einige Stichproben von uns liessen den Eindruck zu, dass Leo.org standardmässig eher britische Aussprachevarianten anbietet.
Cambridge DictionarySehr ausgefeilt kommt das Onlinewörterbuch der Cambridge University daher. Sie finden dort nach einer Wortsuche eine Beschreibung, häufig auch ein Satzbeispiel mit dem Wort, die phonetische Schreibweise und gleich zwei Abspielsymbole, nämlich eines für UK (britisches Englisch) und eines für US-Englisch.
Anregungen zum Schluss: Und nun versuchen Sie es einmal mit «Worcestershire». Oder vergleichen Sie die britische Aussprache von «tomato» mit der amerikanischen. Falls es Ihnen weniger um die Aussprache, sondern mehr um die Übersetzungen geht, helfen Ihnen diese Tipps.
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