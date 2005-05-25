25. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Standard-Mailprogramm in «Opera» einstellen
Ich verwende «Opera» als Internet-Browser und Mozilla Thunderbird als Mailprogramm. Wenn ich nun auf einen Maillink (mailto: ...) klicke, will «Opera» sein eigenes Mailprogramm starten. Kann man das Standard-Mailprogramm in «Opera» einstellen?
Wie der Internet Explorer bietet auch der Browser "Opera" die Möglichkeit an, Links auf E-Mail-Adressen mit einem fremden Mailprogramm zu öffnen. Sie finden die Einstellung unter "Extras / Einstellungen / E-Mail und News". Hier können Sie das im System festgelegte Standardprogramm verwenden oder das Programm manuell auswählen.
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