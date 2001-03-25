25. Mär 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Standard-Werte für die Suche in Access ändern
Beim Aufrufen der Suchfunktion in Access ist beim Feld «Vergleichen» die Option «Ganzer Feldinhalt» voreingestellt. Wie kann ich diesen Standard auf «Teil des Feldinhalts» verändern?
Die Standard-Einstellungen für die Suchfunktion können im Menü Extras/Optionen auf der Registerkarte Bearbeiten/Suchen geändert werden. Damit bei der Suche nur ein Teil des Feldinhaltes für den Vergleich herangezogen wird, muss die Option "Allgemeine Suche" aktiviert werden. Die Änderung tritt erst nach einem Neustart von Access in Kraft.
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