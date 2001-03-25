Standard-Werte für die Suche in Access ändern

Die Standard-Einstellungen für die Suchfunktion können im Menü Extras/Optionen auf der Registerkarte Bearbeiten/Suchen geändert werden. Damit bei der Suche nur ein Teil des Feldinhaltes für den Vergleich herangezogen wird, muss die Option "Allgemeine Suche" aktiviert werden. Die Änderung tritt erst nach einem Neustart von Access in Kraft.