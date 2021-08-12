Gaby Salvisberg
12. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Standort im Signal-Messenger teilen

Wollen Sie einem Signal-Kontakt schnell Ihren aktuellen Aufenthaltsort mitteilen, geht das fast gleich wie in WhatsApp.
Neben dem Eingabefeld aufs Plus tippen, anschliessend auf «Standort teilen»

Öffnen Sie den Chat mit der Person, der Sie den Standort senden wollen. Tippen Sie rechts neben dem Texteingabefeld aufs runde Plus-Symbol. Entweder direkt – oder wenn Sie die Symbolleiste etwas nach links schieben – entdecken Sie das Icon Standort teilen. Tippen Sie drauf – fertig! (PCtipp-Forum)

