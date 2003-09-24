Startoptionen einer Access-Datenbank umgehen

Ich habe in einer Access-Datenbank ein Autoexec-Makro gebastelt, das als erstes das Datenbankfenster minimieren soll. Nun habe ich dummerweise nicht «minimieren», sondern «schliessen» hineingeschrieben. Resultat: Die Datenbank lässt sich nicht mehr öffnen bzw. wird vom Makro, kaum offen, gleich wieder geschlossen. Gibt es eine Möglichkeit, das Makro zu umgehen?

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