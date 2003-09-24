24. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Startoptionen einer Access-Datenbank umgehen
Ich habe in einer Access-Datenbank ein Autoexec-Makro gebastelt, das als erstes das Datenbankfenster minimieren soll. Nun habe ich dummerweise nicht «minimieren», sondern «schliessen» hineingeschrieben. Resultat: Die Datenbank lässt sich nicht mehr öffnen bzw. wird vom Makro, kaum offen, gleich wieder geschlossen. Gibt es eine Möglichkeit, das Makro zu umgehen?
Halten Sie beim Öffnen der Datenbank die Shift-Taste gedrückt, dann werden alle Startoptionen (auch Autoexec-Makros) umgangen, also nicht ausgeführt.
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