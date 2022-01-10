Staubsaugroboter Neato D10 neu starten oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei der Redaktorin wurde ein Testgerät vermutlich bereits benutzt und wohl deshalb konnte die MyNeato-App trotz mehreren Versuchen weder via Android- noch per iOS-Version das Wi-Fi-Signal finden. Dies, obwohl kein Problem mit dem Router bestand und das WLAN-Netz nicht verborgen ist.

Soft-Reset (Neustart)

Nach Angaben von Neato kann dies z.B. dann sinnvoll sein, wenn Sie die Meldung «Bürste hängt» erhalten.