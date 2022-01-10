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Claudia Maag
10. Jan 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Staubsaugroboter Neato D10 neu starten oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Haben Sie Probleme, Ihren neuen Neato-D10-Staubsaugerroboter via MyNeato-App über WLAN zu verbinden? Das kann helfen.

Der Staubsaugerroboter Neato D10, fertig aufgeladen

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Es könnte so einfach sein. Einfach die Ladestation ans Stromnetz anschliessen, den Staubsaugerroboter mit der runden Seite an die Station andocken, App herunterladen und dann beginnt das Koppeln. Falls Sie sich in der MyNeato-App (Android, iOS) bereits registriert bzw. angemeldet, Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert und anschliessend versucht haben, in der App einen neuen Roboter hinzuzufügen sowie bereits die vier Kästchen angehakt haben (s. Screenshots), um den D10 via WLAN zu verbinden und gescheitert sind – dann sind Sie hier richtig.

Kein Glück bei der Kopplung?

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Bei der Redaktorin wurde ein Testgerät vermutlich bereits benutzt und wohl deshalb konnte die MyNeato-App trotz mehreren Versuchen weder via Android- noch per iOS-Version das Wi-Fi-Signal finden. Dies, obwohl kein Problem mit dem Router bestand und das WLAN-Netz nicht verborgen ist.

Soft-Reset (Neustart)

Nach Angaben von Neato kann dies z.B. dann sinnvoll sein, wenn Sie die Meldung «Bürste hängt» erhalten.

  1. Entfernen Sie den Staubsaugerroboter ein paar Zentimeter von der Ladestation.
  2. Halten Sie die runde Starttaste gedrückt, bis Sie ein Geräusch hören. Anschliessend werden alle Lichter gelöscht.

  3. Drücken Sie die Starttaste erneut für ca. drei bis vier Sekunden. Die Lichter werden nun zwischen rot, violett und blau wechseln. Gedulden Sie sich etwa eine Minute, dann hören Sie einen Signalton.
  4. Nun können Sie die Kopplung erneut versuchen (oder den Roboter via Starttaste direkt starten).

Die Lichter wechseln während des Neustarts zwischen rot, violett und blau

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Falls dies (wie bei der Autorin) das Problem nicht löst, setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

  1. Entfernen Sie den Staubsaugerroboter ein paar Zentimeter von der Ladestation.
  2. Drücken Sie die Start- und die Informationstaste gleichzeitig für mehrere Sekunden, bis Sie ein Geräusch hören.

  3. Nun blinken die Lämpchen in verschiedenen Farben. Auch hier geht es ca. eine Minute, bis das Gerät zurückgesetzt ist und ein Signalton erklingt.
  4. Nachdem das Gerät zurückgesetzt ist, können Sie den Neato D10 erneut via MyNeato-App verbinden. In unserem Test hat es sofort funktioniert.

Gefunden!

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der MyNeato-App-Version 1.2.18 durchgeführt.

Die MyNeato-App ist mit den Modellen D10, D9 und D8 kompatibel.

Hingegen für die Neato-Staubsaugerroboter Botvac Connected sowie Neato Botvac D3, D4, D5, D6 und D7 benötigen Sie die Neato-App (Neato Robotics).

Der Test des Neato D10 folgt demnächst auf pctipp.ch.

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