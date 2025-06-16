16. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Störungen: Ist dieser Dienst down?
Tritt ein Problem nur bei Ihnen auf oder hat ein (Mail-)Programm grössere Probleme? So finden Sie es rasch heraus.
Schon gewusst, wie Sie rasch herausfinden, ob ein Programm nur bei Ihnen zickt oder ob ein Dienst generell Probleme hat? Surfen Sie auf die Webseite allestörungen.ch und klicken Sie auf den Dienst, der bei Ihnen Zicken macht.
Beispiel: Am Dienstag hatte die Redaktorin kurzzeitig Probleme in Microsoft Teams beim Nachrichten verschicken (Fehlermeldung: Fehler beim Senden). Die Detailansicht von allestörungen.ch sehen Sie unten.
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