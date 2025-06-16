Störungen: Ist dieser Dienst down?

Schon gewusst, wie Sie rasch herausfinden, ob ein Programm nur bei Ihnen zickt oder ob ein Dienst generell Probleme hat? Surfen Sie auf die Webseite allestörungen.ch und klicken Sie auf den Dienst, der bei Ihnen Zicken macht.

Beispiel: Am Dienstag hatte die Redaktorin kurzzeitig Probleme in Microsoft Teams beim Nachrichten verschicken (Fehlermeldung: Fehler beim Senden). Die Detailansicht von allestörungen.ch sehen Sie unten.