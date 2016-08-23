(STOPP) Firefox/Chrome: Bestimmtes Objekt aus Webseite ausblenden

Klicken Sie im Firefox mit Rechts auf das zu entfernende Element und benutzen Sie im Kontextmenü den Befehl Element untersuchen. Es erscheint der Inspektor, der den Quellcode der Seite anzeigt – und zwar ungefähr an der Stelle des betroffenen Objekts. So ein Objekt besteht aus einer Art in <div>-Tags eingepackter Code-Kapsel, die mehrere Unterobjekte (Bild, Titel, Link usw.) enthält. Wenn Sie im Inspektor eine Codezeile anklicken, wird in der Webseitenvorschau angezeigt, welches Element die Codezeile betrifft. So können Sie herausfinden, welches das eigentliche Kapselelement ist, das exakt dieses eine Element enthält. Wenn also z.B. beim Anklicken einer «div class»-Zeile genau das zu entfernende Element aufleuchtet, dann sollten Sie sich nun genau diesem widmen. Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie HTML bearbeiten. Markieren Sie nun die die Codezeile bzw. den Aufruf des Div-Elements und kopieren Sie diese mit Ctrl+C (Strg+C). Fügen Sie sie in ein Notepad-Editor-File ein, denn Sie brauchen den Namen des Objektes. Nehmen wir an, die Zeile heisse zum Beispiel «div class="post publireportage"». Klicken Sie auch testhalber mal mit Rechts auf die Codezeile und wählen Sie Knoten löschen. Wenn jetzt genau das richtige Element verschwindet, sind Sie auf der richtigen Spur.

Ist das Objekt ausfindig gemacht, müssen Sie Ihrem Firefox noch beibringen, es auszublenden. Das können Sie mittels Firefox-Add-On Greasemonkey erledigen. Ihn bekommen Sie hier.

Benutzen Sie Zu Firefox hinzufügen, danach klicken Sie auf Installieren und benutzen zum Schluss Neu starten. Zurück im Firefox, sehen Sie oben ein neues Äffchensymbol. Klappen Sie dort das Menü aus und wählen Sie Neues Benutzerskript. Bei «Name» wählen Sie irgend eine Bezeichnung, z.B. XYFilter. Bei «Namespace» können Sie die Domain eintragen, für die das Skript gilt, selbiges bei Auf diese Seiten anwenden. Sie sollten bei «Beschreibung» auch etwas eingeben, damit Sie später noch wissen, was das Skript soll. Klicken Sie auf OK. Es erscheint ein Code-Grundgerüst, wie zum Beispiel dieses:

// ==UserScript==

// @name XYFilter

// @namespace pctipp.ch

// @description Filtert den XYKram weg

// @include pctipp.ch

// @version 1

// @grant none

// ==/UserScript==

Fügen Sie als nächste Zeile unterhalb von @grant noch diese hinzu:

// @require http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js

Ist es ein Div-Element? Und heisst es zum Beispiel «post publireportage»? Dann fügen Sie unterhalb des Blocks die folgenden vier Codezeilen hinzu; ersetzen Sie dabei den Namen «post publireportage» durch die Bezeichnung, die Sie auf der betroffenen Seite ausfindig gemacht haben:

var divs = document.getElementsByClassName('post publireportage');

for(var i=0; i<divs.length; i++) {

divs[i].style.display='none';

}

Wichtig: Wenn Sie Code ins Fenster kopieren, werden Sie aufgefordert, die Erlaubnis zu geben, indem Sie Einfügen erlauben eintippen. Tun Sie das, danach funktioniert das Einfügen des Codes. Klicken Sie auf Speichern und schliessen Sie das Skript-Fenster.